Piden reabrir relleno sanitario en Xonacatlán

Xonacatlán, Méx.— La clausura del relleno sanitario metropolitano de San Miguel Mimiapan, que realizó la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (Propaem), afecta el confinamiento de la basura de siete municipios: Huixquilucan, Toluca, Lerma, Temoaya, Jilotzingo, Otzolotepec y Xonacatlán, reconocieron autoridades municipales y estatales.

Por ello, trabajadores del servicio de limpia bloquearon la carretera Naucalpan-Toluca por el cierre indefinido del relleno sanitario de San Miguel Mimiapan que directamente afecta a Xonacatlán, apuntó el presidente municipal Alfredo González González, quien solicitó a autoridades del Estado de México acceso a un servicio público con salubridad, para cuidar la salud de los más de 60 mil xonacatlenses.

“Nos vimos en la necesidad de hacer un bloqueo temporal de la carretera Naucalpan-Toluca para buscar un diálogo con autoridades del gobierno del Estado de México”, afirmó el alcalde, e indicó que no tiene interés en volver a abrir el relleno sanitario clausurado, lo que busca es “resolver de forma inmediata el traslado de las más de 90 toneladas de residuos sólidos que produce Xonacatlán”.

Recolectores de basura cerraron totalmente el paso de vehículos en el kilómetro 46 de la carretera Naucalpan- Toluca por varias horas.

“Los xonacatlenses no pagarán ni un peso por ir a tirar la basura a otro lado”, externaron los trabajadores en mantas dirigidas al gobernador Alfredo del Mazo.

Cerca de las 9:30 horas, un grupo de trabajadores con camiones y camionetas se reunieron en la carretera para protestar por el cierre del confinamiento.

“No vamos a pagar por el traslado de la basura a otro sitio”, fue básicamente la protesta de los xonacatlenses.

Jorge Jiménez Reyes, coordinador del servicio de limpia de Xonacatlán, afirmó que ya tenían al tope los carros recolectores de basura.

“Nos quieren mandar a Zinacantepec, pero tenemos unidades que no llegan hasta allá, el presupuesto es bajo, no hay dinero para gasolina y diesel, los carros en mal estado no pueden transitar hasta allá e implicaría un pago de 500 mil pesos mensuales, cuando aquí en nuestro pueblo no pagábamos nada”, señalaron trabajadores del servicio de limpia.

Cabe recordar que autoridades de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México colocaron sellos de clausura al relleno sanitario metropolitano el pasado fin de semana, por infringir la normatividad ambiental, informaron autoridades del Estado de México.

Este confinamiento hasta antes de la clausura recibía 16 mil 159 toneladas mensuales, 539 al día, de siete municipios mexiquenses como Huixquilucan, Jilotzingo, Lerma, Otzolotepec, Temoaya, Toluca y Xonacatlán, informaron autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

Autoridades de Huixquilucan indicaron que pese a la clausura del confinamiento de Xonacatlán, el servicio de recolección de basura está garantizado para sus 49 comunidades, toda vez que el Centro de Transferencia opera con normalidad y analizan trasladar las 7 mil 500 toneladas que generan los huixquiluquenses al mes a alguno de los otros dos rellenos sanitarios que operan en la región, uno de ellos el de Naucalpan.