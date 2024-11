Este lunes continuaron las mesas de trabajo entre la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México y los alcaldes para conocer sus necesidades presupuestales para el próximo año.

La primera en arribar fue la edil de Iztacalco, Lourdes Paz, quien solicitó a las y los diputados locales un aumento presupuestal de 9% para 2025; es decir, 2 mil 655 millones de pesos.

Detalló que este recurso se utilizará para mantenimiento correctivo en el área de albercas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca; creación del corredor cultural que conecte a los siete barrios de la alcaldía; y la implementación de los siguientes programas sociales: Guardianes del Espacio Público, Mujeres por la Paz, Atención a la Salud, Manita de Gato a la Deportiva, y Manita de Gato a Unidades Habitacionales.

Asimismo, dijo que el personal de la alcaldía ya trabaja: “puede molestarle a algunos, pues antes no trabajaban y ahora sí (risas)”; también adelantó que habrá un reordenamiento del comercio informal; y que será reubicado el gran mercado de carne que se instala sobre la Calle 7. “Se va reubicar en un gran mercado cárnico que no va a estar ni en Iztacalco, Iztapalapa, ni Neza, va estar en otro punto”. De igual forma, apuntó que la obra que se realizaba en el predio conocido como El Cuervo estará suspendida hasta que el proyecto se replanteé.

Por último, adelantó que una Utopía, de las 100 que prometió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se construirá dentro de la Ciudad Deportiva de La Magdalena Mixhuca.

“Diputada presidenta de presupuesto, yo le pido que escuche al pueblo de Iztacalco y. Os ayuden a tener una alcaldía con más dignidad. Tengan la certeza de que la administración que yo encabezo tiene un gran compromiso con la gente porque nos dieron su confianza: la gente de Iztacalco quería cambios y pide cambios y estamos dando nuestro corazón y esfuerzo para que esto sea una realidad”, indicó.

Más recurso para Iztapalapa; alcaldía concentra 20% de población total de CDMX

En tanto, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavés, solicitó un aumento presupuestal de 15% para el próximo año, esto es, 7 mil 643 millones de pesos.

Comentó que estos recursos serían invertidos en cuatro grandes rubros: atención integral de los riesgos geológicos y otras afectaciones naturales en viviendas; recuperación de espacios públicos; ampliación de los programas sociales; y modelo de seguridad que atienda las causas.

“Pese a que concentramos el 20% de la población total de la Ciudad, sólo se nos asigna el 13.5% del presupuesto total que se destina a las alcaldías, somos el último lugar de toda la Ciudad en asignación de recursos”, destacó.

Sobre los riesgos geológicos, indicó que en algunas regiones de la alcaldía hay hundimientos de 40 centímetros anuales. Asimismo, subrayó que tienen identificadas 2 mil 900 trayectorias de grieta.

“Desarrollaremos un modelo integral denominado PROTEGE (Plan de Recuperación Óptimo para la Transformación y Evaluación Geourbana) que permita rehabilitar las calles afectadas por agrietamientos geológicos, atendiendo las necesidades de las comunidades vulnerables, a través de un enfoque multidisciplinario de especialistas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer la resiliencia de la comunidad frente a futuros riesgos”, apuntó.

También comentó que crearán “circuitos de cuidado”, que se compondrán de todos los espacios públicos que conforman la alcaldía: Utopías, Pilares, los centros sociales, casas de cultura y demás, “y nosotros les llamamos circuitos porque la idea esa que estén organizados, de acuerdo al territorio, y en el manantial, que será un espacio físico, ahí se ayude a hacer un calendario de actividades de las mujeres”.

Por último, comentó que desde el 1 de octubre han suspendido casi 100 chelerías, y que promoverán que en las posadas “haya ponche sin piquete” para prevenir delitos de bajo impacto.

Detectan irregularidades presupuestales en La Magdalena Contreras

A su vez, el alcalde de La Magdalena Contreras, Fernando Mercado, demandó a los legisladores un incremento presupuestal de 12%. También aprovechó para comentar que lo registrado en el sistema de avance presupuestal es información equivocada y que “no corresponde con la realidad presupuestal de la alcaldía”.

En este sentido, comentó diversas irregularidades presupuestales cometidas por la anterior administración, como ocupar dinero de otras partidas para programas sociales y no registrar estos movimientos, y exhibió que ni siquiera contaban con un Programa Operativo Anual (POA).

“En la última semana de gobierno contrataron el 4% del recurso, en una semana, a nosotros para ejercer tres meses nos dejaron el 4%, y el 61% de los recursos de la alcaldía se ejercieron, se contrataron y se comprometieron, aunque, insisto, no están registrados en el sistema, desde el día de la elección del 2 de junio, hasta una semana antes de la entrega del gobierno”, lamentó.

Por último, indicó que busca “poner en orden una administración que afortunadamente ya concluyó”; además adelantó que denunciará todas estas irregularidades y que el siguiente año habrá subejercicios.

“Seguramente tendremos subejercicios y estamos seguros que vamos a tener deuda. Yo sé que parece una situación esquizofrénica, pero dado lo que describimos es algo muy natural. Existen proyectos que pueden estar comprometidos que no conozcamos, que sus actos jurídicos estén sustentados, pero no tengamos el soporte documental, y que por lo tanto son deudas que debe reconocer el gobierno; y por el otro lado porque hay subejercicios, que en su mayoría se pondrán pagar, pero muchos que no pueden pagarse porque las fichas técnicas están mal hechas y porque los contratos son irregulares”, aseveró.

