El secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo una reunión con dueños de la industria de la publicidad exterior, a quienes pidió regularizar sus medios publicitarios, cuya mayoría se encuentra fuera de norma y sin las licencias correspondientes, expedidas por esta Secretaría.

Durante la reunión, en la sede de la dependencia, Encinas Rodríguez, acompañado de la Directora General de Publicidad Exterior, Rocío González Higuera, y el Subsecretario Enrique Irazoque, expresó que durante los últimos dos años, la mayoría de la publicidad de este sector, que abarca anuncios espectaculares, autosoportados, muros ciegos de colindancia, vallas y denominados totems, han dejado de reportar la instalación de los medios publicitarios, generando el juego del gato y el ratón, porque se tienen que ubicar los que aparecen de un día para otro, para emprender las acciones correspondientes.

Ante esto, dijo que “es tiempo de regularizar esta situación, y dijo que tuvieran la certeza de que todo el proceso será transparente, que todas y todos estarán incluidos y que él y su equipo, siempre trabajan de manera transparente y con la ley en la mano”.

Solicitó a las y los dueños de las empresas de publicidad asistentes a la reunión su colaboración para lograr la certeza jurídica requerida y manifestó su disposición y la de su equipo de trabajo, de avanzar de manera ágil y eficiente para lograr buenos resultados en ese proceso de regularización.

Añadió que si los empresarios observan algún tipo de señalamientos en la legislación actual, que agilicen la tramitación de licencias y disminuya la burocracia, la Secretaría a su cargo está dispuesta a analizarlos y, en su caso, proponer cambios legislativos ante el Congreso de la Ciudad de México, que iniciará sus sesiones en septiembre próximo.

