Perfila oposición defensa del IECM

Diputados de oposición en el Congreso de la Ciudad de México informaron que intentarán frenar de cualquier forma el dictamen que busca desaparecer cinco áreas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Los coordinadores del PAN, PRD y PRI coincidieron en que utilizarán todos los instrumentos legislativos y legales para que el tema no sea discutido mañana en el pleno; no descartaron romper el quórum o la toma de la tribuna.

Christian Von Roehrich, diputado del PAN, precisó que como oposición deben ir en contra en de este dictamen, y que votar a favor sería un ‘suicidio político’.

En ese sentido, el legislador Diego Garrido detalló que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) buscarán frenar el orden del día si se incluye este dictamen.

Además, si se discute en el pleno realizarán una moción suspensiva, meterían muchas reservas, y de aprobarse, irían por una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Víctor Hugo Lobo, del PRD, apuntó que esta propuesta no se procesó en comisiones de una manera correcta, y que Morena aprovechó que se tenía que hacer un pequeño recorte a las mangas del IECM para “hacer un chaleco” y atentar contra áreas cruciales, como la de fiscalización.

“Estamos buscando una reunión para platicar institucionalmente en la Junta de Coordinación Política para que establezcamos un método y este dictamen no sea subido el jueves para no atorar los trabajos del Congreso. Así como está no lo apoyamos, aunque con un par de votos el partido mayoritario podría imponerlo, pero esto sería un muy mal mensaje político en el sentido del debilitamiento de la democracia en la ciudad”, sostuvo.

Para aprobar el dictamen necesita de mayoría simple, es decir, 34 legisladores. Morena y aliados suman 35 y pueden avalarlo sin necesidad de la oposición.

Ernesto Alarcón, coordinador de los diputados del PRI, precisó que su partido no apoyará iniciativas que atenten contra la democracia de la Ciudad, pues esto es un principio de su instituto.

“Estaremos en la pelea y en el debate para poder nosotros oponernos a que se apruebe. Si esto trae una definición clara, habrá otras instancias en términos legales para combatir lo que se pudiera decidir, y que no beneficia a esta Ciudad”, comentó.

Al respecto, el morenista Carlos Hernández Mirón dijo que no necesitan de la oposición para aprobar el dictamen, y recalcó que se busca que el IECM se ajuste a la austeridad.