En Xochimilco, las fuertes lluvias de la noche del 16 de septiembre causaron severos daños en viviendas donde los niveles del agua alcanzaron hasta un metro y medio de altura en algunas zonas, varias calles y avenidas sufrieron daños, caídas de árboles, daños al mobiliario público y vehículos fueron arrastrados por el paso de la corriente.

“Empezó a llover y tardó más de hora y media o dos horas pero fue mucha la cantidad de agua (...), perdimos todo lo de madera, los closets, los refrigeradores se voltearon, la sala también”, dijo Angélica Aguilar, vecina del pueblo de Santa Cruz Xochitepec.

Erick Ramírez Aguilar tuvo que llamar a una grúa para que se llevará su vehículo particular luego de que la inundación lo arrastrara una calle y lo dejará completamente inoperante.

“Yo tengo garage, pero no lo dejó allí porque se inunda y en cuanto empieza a tronar, lo sacó y lo dejo aquí, pero esta vez ni siquiera fue solución (...) tuve que llevarlo al mecánico porque no prendía; ahora queda esperar a ver si tiene arreglo porque me costó 170 mil pesos y sin él no puedo ni trabajar ni moverme ni nada”, lamentó.

Mientras que Rosario de Alba estima hasta unos 70 mil pesos en daños a su hogar entre las grietas que se formaron en las paredes de su casa, daños de muebles, electrodomésticos y toda la papelería que perdió tras el paso del agua.

Al lugar se presentaron personal de la alcaldía Xochimilco y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) con pipas y dos vehículos Vactor para desazolvar el drenaje y utilizar agua a presión para limpiar el material de arrastre y drenar los encharcamientos.

En las colonias y pueblos de Santiago Tepalcatlalpan, San Lucas Xochimanca y Santa Cruz Xochitepec, es donde se registraron las afectaciones.