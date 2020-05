¿Pegará pandemia de coronavirus a los relevos en el Instituto Electoral de la CDMX?

Nos platican que si bien todavía falta un trecho considerable para que llegue el relevo de tres de los siete consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México —pues en octubre acaba el periodo de Yuri Beltrán, Gabriela Williams y Myriam Alarcón—, la verdad es que empieza a inquietar que todo el tema electoral, desde los nombramientos hasta el andamiaje jurídico y logístico para el proceso de 2021, se vea afectado por la emergencia sanitaria, que ha impactado a todos los sectores. Los encargados de elegir son los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pero éste, como usted sabe, también está en proceso de renovación y todavía no se sabe con claridad cuándo y cómo arrancará... Así que, en cadena, puede pegar también a los institutos locales. Nos comentan que éste es sólo uno de los muchos frentes que en el ámbito electoral se estarán abriendo, como retomar la votación electrónica o la capacitación de funcionarios de casillas. ¡Uff!

La transparencia no está cancelada, aunque sí aplazada

Le platicamos que derivado de la contingencia, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) amplió el plazo de suspensión para que las dependencias, alcaldías y órganos autónomos respondan las solicitudes de información, ahora, hasta el 1 de julio. Sin embargo, esta situación, en voz del comisionado presidente, Julio César Bonilla, no implica que el derecho a la transparencia esté cancelado por la pandemia; es decir, se pueden ingresar solicitudes de información y los entes públicos deberán responder a partir de esa fecha, por lo que, reiteró, para nada está cancelado, sólo aplazado un mes más.

A contrarreloj, la ley contra violencia política de género

Vaya que en las próximas 48 horas arderán las curules en el Congreso de la Ciudad de México. El 31 de mayo concluye el periodo de sesiones y en la Junta de Coordinación Política finalmente acordaron los lineamientos para las sesiones virtuales ante la crisis sanitaria, pero le decimos que todavía no estaba muy claro que la última sesión la realicen a distancia o presencial. Además, en estas horas, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Paula Soto, intentará sacar el dictamen que establece medidas contra la violencia política a la mujer, ya que el plazo vence el domingo, al tratarse de una reforma electoral. Hay legisladores que dicen que no se cumplieron los 10 días para que la ciudadanía conociera la iniciativa; no obstante, la morenista asegura que, en todo caso, finalizan el domingo. Hoy citó a comisión y veremos qué pasa.