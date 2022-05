"Pasé de víctima a activista": Carmen exige sentencia ejemplar contra su agresor que intentó matarla al echarle ácido en el cuerpo

Chalco, Méx.- Carmen, quien sobrevivió a un ataque de ácido en la cara y en otras partes del cuerpo de parte de su expareja en 2014, acompañada de activistas, protestó frente a los juzgados del penal estatal de Chalco para que su agresor, detenido en mayo de 2021, reciba “una sentencia ejemplar”, pues intentó matarla por no querer seguir a su lado.

Este miércoles se celebró la tercera audiencia en la que la víctima presentaría pruebas en contra de Efren “N”, quien después de echarle ácido la abandonó y huyó para no ser detenido.

Ocho meses estuvo hospitalizada, desde entonces ha sido sometida a 61 cirugías y los procedimientos quirúrgicos continuarán.

Después de ser víctima se ha convertido en activista de su propio caso para que no quede impune y para que más mujeres no sufran ese tipo de ataques con ácido que se han incrementado en los últimos años.

“De no haber hecho nada, mi caso no estaría en este punto. Sí tengo la necesidad, pasé de víctima a activista para defender mi propio caso y el de otras víctimas, pues en México hay 32 mujeres que han sido atacadas con ácido. La protesta es una lucha para arrancarle un poco de justicia al Estado”, comentó.

En el exterior de los juzgados Carmen denunció que ha recibido amenazas de muerte y responsabiliza a la familia de Efrén por si algo le pasa, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Temo por mi vida, por la seguridad de mi familia, de las mujeres que me acompañan, por eso me retiro temprano de esta manifestación, pero eso no quiere decir que voy a dejar de luchar, voy a seguir hasta que Efrén reciba una sentencia de no repetición, que deje un precedente para que estos ataques con ácido comiencen a ser erradicados en nuestro país”, comentó.

Luego de permanecer prófugo durante siete años, Efrén “N” fue detenido en mayo de 2021 en Nuevo León y trasladado al penal de Chalco.

“Para mí ha sido un proceso largo, de desgaste total y me siento un poco cansada”, pero no claudicará hasta que se le haga justicia.

Según la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 20 de febrero del 2014, en un inmueble de la colonia Hornos de Zoquiapan, en el municipio de Ixtapaluca, donde se encontraba Carmen y a este sitio arribó Efrén.



Agresor pretendía llevarse a su hija

En el lugar habrían iniciado una discusión, debido a que el hombre, al parecer pretendía llevarse a la hija de ambos y finalmente éste habría tomado una botella de plástico que contenía ácido, el cual roció en contra de la víctima, ocasionándole lesiones en la cara y varias partes del cuerpo; después huyó del sitio.



Carmen fue trasladada a un hospital de la zona donde recibió atención médica; en tanto que la FGJEM integró la carpeta de investigación respectiva. Posteriormente el equipo de trabajo de la activista Frida Guerrera le dio acompañamiento a la víctima y colaboró en diversas diligencias durante esta indagatoria.



La fiscalía ofreció hasta 300 mil pesos de recompensa para quien aportara información para la localización y aprehensión del probable responsable.



apr/acmr