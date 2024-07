“Paola (Buenrostro) ya puede descansar en paz”, señaló Kenya Cuevas al encabezar una concentración en el Ángel de la Independencia para reconocer la aprobación de la tipificación del transfeminicidio en la Ciudad de México.

Precisó que por primera vez puede sentirse satisfecha y que es una fecha histórica, pues después de varios años de trabajo se logró la aprobación de esta reforma que las visibiliza, y que lleva el nombre de su amiga asesinada hace ocho años.

“A Paola le diría que hoy me siento satisfecha, no me siento contenta totalmente, pero me siento satisfecha porque sé que vamos en el camino correcto para que ninguna mujer trans pueda vivir lo que nos tocó vivir a ella y a mí. Desde donde esté sé que siempre ha estado conmigo, y vamos a seguir trabajando juntos para que ninguna otra mujer trans tenga que vivir violencia, y también decirle que puede descansar en paz”, sostuvo.

Lee también Clara Brugada celebra aprobación de la Ley Paola Buenrostro para tipificar transfeminicidios en CDMX

Destacó que este dictamen aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, además de castigar el transfeminicidio con una pena de 35 a 70 años de prisión, acuña el término de “familia social”, que es un gran avance para reconocer los derechos humanos de las víctimas transexuales, pues ahora sus amigas y compañeras, y no necesariamente la familia biológica, podrían reclamar su cuerpo y hacer los trámites de su defunción en el Registro Civil.

“Jurídicamente las personas no podemos ir a recoger un cuerpo desconocido sino tienes un vínculo biológico o familia, esto era un limitante para rescatar los cuerpos; entonces el reconocimiento a las familias sociales es muy importante para que se le dé pauta y acompañamiento a la muerte digna desde un familiar social. Esto es un avance porque muchas veces somos expulsados de nuestras familias biológicas y después de 20 años cuando nos matan quieren regresar y transformarnos a hombre y así enterrarnos, y eso había sido violencia; entonces esto ya no lo vamos a permitir”, aseveró.

“Paola (Buenrostro) ya puede descansar en paz”, señaló Kenya Cuevas al encabezar una concentración en el Ángel de la Independencia para reconocer la aprobación de la tipificación del transfeminicidio. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Lee también Congreso de CDMX aprueba Ley Paola Buenrostro para tipificar y castigar transfeminicidios con 35 a 70 años de prisión

Kenya Cuevas destacó que están satisfechas con la redacción que tuvo este dictamen porque fue un trabajo en conjunto con diversas autoridades.

“Sí totalmente, pues fue trabajada con sociedad civil, fue trabajada con instituciones públicas, con la propia Fiscalía y con la Comisión de Víctimas, estuvimos involucrando a los actores responsables de estas instituciones para que fuera la mejor versión, sin omitir nada y sin dejar nada sobrepasado”, subrayó.

A esta concentración acudieron menos de 20 mujeres transexuales, por lo que algunas de ellas pidieron unidad e hicieron un llamado a sus demás compañeras para “dejarse de hacerse pendejas”.

Durante el evento, las mujeres trans ondearon una bandera de la diversidad y colocaron una manta para recordar a algunas de las víctimas de transfeminicidio. Además, los gritos de “sí se pudo”, “sí se pudo”, y “aquí está, la resistencia trans”, no se hicieron esperar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/mgm