Panistas concluyen registro de aspirantes

En medio del semáforo rojo por Covid-19 en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) concluyó el proceso de registro de aspirantes a un cargo de elección popular, entre ellos, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, quien busca la reelección, y el líder del grupo parlamentario en el Congreso local, Mauricio Tabe, quien está tras la candidatura para competir por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Antes del mediodía, Taboada asistió al Comité Directivo Regional del partido local para solicitar su registro como precandidato para reelegirse para la alcaldía Benito Juárez.

“Me registré en el proceso interno democrático de Acción Nacional en el que se elegirá al próximo candidato a alcalde de Benito Juárez”, compartió el edil en su cuenta de Twitter.

Mariana García, también presentó su solicitud como precandidata a dicha alcaldía.

El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, presentó su solicitud como precandidato a alcalde de Miguel Hidalgo.

“Vamos a cambiar el rostro a la alcaldía, el rostro de los malos gobiernos, para hacer las cosas bien, con gente capaz, con gente honesta, que la alcaldía sirva para todo y no solamente sirva para sus cuates, que los programas sirvan para resolver problemas de la gente y no andar arriando votos y que el dinero público sirva para resolver los problemas y no para andar haciendo cochinitos y dispendios propagandístico y lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas”, expuso el blanquiazul.

El PAN abrió su proceso interno para elegir candidatos a tres alcaldías Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, el resto será por designación.

De igual forma hubo registro para los distritos locales 13 de Miguel Hidalgo; el 17 de Benito Juárez, el 23 de Álvaro Obregón, el 26 de Coyoacán.

Ayer, los aspirantes llegaron a la dirigencia estatal con cubrebocas, y sin grandes apoyos.