Los presidentes del PAN, PRD y PRI en la Ciudad de México, Andrés Atayde, Nora Arias e Israel Betanzos, respectivamente, firmaron el compromiso de ir en alianza para las elecciones de 2024: Jefatura de Gobierno, alcaldías y diputaciones locales.

Recordaron que en 2021 “esta alianza logró el triunfo en nueve de las 16 alcaldías y en 15 de los 33 distritos locales, con lo que se logró equilibrar el ejercicio del poder. Dado esto, decidimos continuar con la alianza rumbo a los comicios electorales de 2024”.

Este acuerdo tiene tres puntos fundamentales: concretar la alianza electoral rumbo a 2024, formar gobiernos de coalición para la Jefatura de Gobierno y alcaldías, y construir la alianza parlamentaria para darle viabilidad a los gobiernos de coalición.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la oposición tiene un problema sobre cómo elegir al candidato.

“A ver, el otro día dije lo mismo y me dijeron que no me metiera en la vida interna de los otros partidos, pero sí tienen un problema, porque ya habían acordado que quien iba a representar en la Ciudad era el PAN; entonces, no sé qué vayan a hacer los que quieren ser posibles candidatos del PRI o del PRD”, comentó.