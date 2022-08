PAN levanta la mano para presidir Jucopo en el Congreso

Previo al inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, los grupos parlamentarios en el Congreso de la Ciudad de México comienzan con los jaloneos para definir quién presidirá la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El diputado del PAN, Federico Döring, comentó que para mantener esta gobernabilidad se debe cumplir con los acuerdos y la Constitución de la Ciudad, y darle la presidencia de la Jucopo al legislador panista Christian Von Roehrich.

“No quiero pecar de ingenuo, pero no me imagino que Morena lleve al Congreso a una crisis, porque si no hay acuerdo para la Junta y la Mesa [Directiva], cómo arrancas en septiembre y cómo garantizas un informe de gobierno de Sheinbaum el día 17 [de septiembre]; entonces me parece que los principales interesados en retomar cierta, de la muy menguada gobernabilidad en el Congreso, pues es Morena cuidando a su jefa de Gobierno”, expuso Döring.

El Artículo 29, Apartado E, numeral 3 de la Constitución de la Ciudad de México establece que el Congreso capitalino contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que deben reflejar en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren el pleno.

“Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse simultáneamente en representantes de un mismo partido político. En ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y en la Mesa Directiva al mismo tiempo”, precisa.

Este año legislativo que está por terminar la Junta de Coordinación Política fue encabezada por el PRI, y la Mesa Directiva para Morena, por lo que ahora le toca al PAN estar al frente de la Jucopo.

En tanto, el coordinador del PRI y actual presidente de la Jucopo, Ernesto Alarcón, comentó que su sucesor deberá ser alguien que tenga la capacidad para concretar con todos los grupos parlamentarios.

“En la elección del próximo presidente de la Jucopo ponderaremos que sea un o una legisladora que tenga capacidad para concertar entre los diversos grupos parlamentarios. Esa es la principal cualidad que buscaremos”, comentó.

Se buscó a la coordinadora de Morena, Martha Ávila, para conocer su opinión al respecto sobre este tema, pero su equipo de comunicación señaló que la legisladora no se pronunciaría.