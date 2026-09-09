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Las opiniones políticas, ser mujer y la forma de vestir o arreglo personal son los motivos por los que los capitalinos se sienten más discriminados, de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (Edis) 2026, presentada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación capitalino (Copred).
Se preguntó a los participantes si en los últimos cuatro años habían sufrido discriminación, de los cuales, 46% dijo haber sido discriminado o menospreciado: 22% fue por sus opiniones en política, 20% por ser mujer y otro 20% por su forma de vestir o arreglo personal.
Señalaron que el lugar donde más han sufrido discriminación es en la calle o transporte público, con 12%; seguido de un centro comercial o negocio, 9%, y en instalaciones de la policía, ministerios públicos y fiscalía, con 9%.
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