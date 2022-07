"No traigo agenda hacia el 2024", Mauricio Tabe descarta destape a jefatura de Gobierno de la CDMX

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, aseguró que por el momento no piensa en destapes y que está concentrado en dar resultados en la demarcación.

En entrevista, tras arrancar con el programa ‘Guardines del Parque’, precisó que los momentos de definiciones serán a finales de año y que ahora está concentrado en su trabajo como alcalde.

“Ahorita todavía no está definido. Yo estoy trabajando y le voy a echar aquí ganas, dar buenos resultados y yo creo que el momento de definiciones tendrá que ser a finales de año, porque todavía queda otro añito (para 2024). Ahorita no me estoy ocupando en aspiraciones, estoy trabajando de verdad muy duro en la alcaldía; yo lo que quiero es que la gente salga muy contenta por el gobierno que hicimos”, expuso.

Recordó que fueron más de 103 mil personas las que votaron por él en 2021, por lo que no está pensando en una agenda para 2024, sino en seguir dando resultados. “No traigo ahorita una agenda apuntada hacia el 2024, lo digo muy honestamente, sino ya les hubiera dicho”

En este sentido, Mauricio Tabe apuntó que la alianza opositora en la Ciudad está muy fuerte porque el presidente Andrés Manuel López obrador se encargo de hacer dos Méxicos: los que ya no lo quieren y los que quieren que las cosas cambien.

“Entonces mucha gente en la Ciudad dijo en la elección pasada, la mayoría ya no quiere que siga Morena en la Ciudad, entonces estamos unidos en eso. Eso es un sentimiento, ahora hay que construir un proyecto que ala gente le haga sentido de por qué una alternativa y que digan lo que ya no queremos son más mentiras y más austeridad mal hecha”, destacó el panista.

Arrancan en alcaldía Miguel Hidalgo el programa Guardianes del Parque

La alcaldía Miguel Hidalgo arrancó con el programa ‘Guardianes del Parque’, el cual consiste en que, de manera voluntaria, los vecinos ayuden al cuidado de 15 parques públicos que se ubican en la demarcación.

El alcalde Mauricio Tabe detalló que esta estrategia surgió de una iniciativa ciudadana tras la recuperación del Parque Cañitas.

“Son 140 voluntarios, son 15 parques y la idea es ir sumando más. Son colectivos que queremos hacer, no para confrontar a otros vecinos, no, es para que nos digan a nosotros qué es lo que pasa, son ojos del gobierno activos y yo así monitoreo lo que sucede”, detalló.

Entre los parques contemplados para vigilar en esta etapa primera etapa de programa están: el Parque Cañitas, Salesiano, Lira, Morelos, Pedro Plascencia, Jaime Torres Bodet, Uruguay, Lincoln, América y Presa Escame, entre otras áreas verdes y camellones.

De igual forma, el alcalde destacó que al tener guardianes del parque, se contribuye a mejorar la seguridad. En este sentido, destacó la reducción en la percepción de inseguridad y en la incidencia delictiva que se ha dado en el último año.

En percepción de inseguridad, recordó, se tiene un 42% y se redujeron 20% los delitos con respecto al año pasado.

“Las dos cifras son muy importantes: bajar los delitos y mejorar la percepción, porque la percepción significa tranquilidad, ese es nuestro día a día y cuando decimos que las cosas van mejor, me siento más seguro, va uno mejorando el bienestar de la población”, sostuvo Tabe.

