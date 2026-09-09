La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, la panista Olivia Garza, asegura que conducirá los trabajos legislativos de una manera institucional, apegada a la norma y no beneficiará a ningún grupo parlamentario.

En entrevista con EL UNIVERSAL, subraya que la Mesa Directiva no le pertenece a ningún partido, por lo que se compromete a dirigir los debates de manera justa y equitativa, para que todos participen en igualdad de circunstancias.

“Aquí no se le va a negar el derecho de participar a nadie. Todas las voces en el Congreso tienen que ser escuchadas, independientemente que si es minoría o mayoría. Todos tienen el derecho de participar de la misma forma, levantar la voz y ser escuchados, y eso es lo que privilegiaremos: el diálogo y un debate en igualdad de condiciones para todos de una forma institucional”.

Añade que desde la Mesa Directiva buscará mejorar el funcionamiento del Congreso para tratar de revertir el rezago legislativo.

Adelanta que propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) crear una especie de semáforo para ver cómo están avanzando las iniciativas.

“Hay muchísimo trabajo parlamentario, pero muy poco se convierte en ley; entonces, tenemos que apostar a que más cosas buenas para la Ciudad se aprueben y darle seguimiento para que no se queden a la mitad del camino”.

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Dice que valdría la pena revisar si enviar una iniciativa a varias comisiones no entorpece su proceso legislativo. “A lo mejor valdría la pena mandarla a menos comisiones o privilegiar esta parte que sólo vaya a la comisión de su denominación, como lo mandata el artículo 32 de la Ley Orgánica”.

La diputada del PAN acepta que será un año complicado por la “euforia electoral”, la cual provocará que los grupos parlamentarios debatan de una manera más frontal y fuerte, por lo que insiste que su tarea será guiar el debate “y hacerlo de una manera equitativa y justa para todos los que participen”.

Comenta que será muy respetuosa con todos sus compañeros y confía en recibir el mismo trato.

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“Espero que sean igual de respetuosos conmigo y, sobre todo, no sólo conmigo, sino con la investidura que yo represento, porque hoy no es Olivia Garza, hoy es la presidencia del Congreso. Yo ocupo ahora el liderazgo de un poder político de la Ciudad”.

Asegura que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, está contenta con su nombramiento.

“La verdad es que está contenta de que yo encabece el Congreso, porque finalmente pues ella y yo nos conocemos de Iztapalapa, hemos competido varias veces, cada una con su cachucha, pero creo que las dos nos reconocemos como mujeres centradas y muy trabajadoras y que queremos hacer cosas buenas para la Ciudad”.

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La panista menciona que desde la presidencia de la Mesa Directiva y Xóchitl Bravo desde la Jucopo, “vamos a demostrar que las mujeres sí nos ponemos de acuerdo y podemos trabajar bien”.

Le recalca al resto de sus compañeros que las puertas de la Mesa Directiva siempre estarán abiertas para el diálogo respetuoso y subraya que su conducción siempre estará apegada a la ley.

“Puede ser que no les guste lo que les voy a decir, pero yo trataré de ser muy institucional y siempre no salirme de lo que la ley dice para que no haya suspicacias de que beneficié o perjudiqué a alguien, yo creo que esa va a ser la clave de lo que yo quiero hacer”.

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