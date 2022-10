“No poder ver es frustrante”; buscan sensibilizar sobre retos de personas con discapacidad visual en Edomex

Toluca, Méx.- "No poder ver es frustrante, desesperante, no imaginaba lo que se siente", dijo Alejandro Daniel, servidor público de la Secretaría de Seguridad mexiquense que participó en la actividad organizada por el DIFEM, para sensibilizar a las personas sobre los retos que enfrentan las personas con discapacidad visual.

"Si hace falta que gran parte de la sociedad se integre, se inmiscuya en este tipo de actividades, que aprenda sobre los retos que enfrentan las personas invidentes para que sean empáticos y se solidaricen", comentó.

El empleado de la Unidad de Vinculación caminó con los ojos vendados y apoyado por un bastón, así como la guía de personas ciegas que le indicaron como poder superar retos como estrellarse con una banca o poder atravesar la calle. Junto con un grupo de 15 personas, de diversas dependencias, realizó el recorrido táctico por los tótems dispuestos en la ciudad para conocer un poco de la historia y la dirección hacia donde se dirige.

Sin embargo, comentó, hace falta sensibilizarse, pues si bien al tener un hijo sordo, sabe que el reto es muy grande, dijo que desconocía sobre todo lo que deben enfrentar los ciegos, solo para salir a trabajar.

Mitzy Colón, invidente que trabaja para la Secretaría de la Mujer, dijo que debido a que el 15 de octubre es Día del Bastón Blanco, en el que muestran a la gente cuáles son los retos en materia de infraestructura y también sociales, pues pese a la información que hay, sigue siendo difícil la inclusión, pues incluso hay muchos padres de familia que ocultan que tienen un hijo con discapacidad, por temor a las críticas.



Sergio, quien pensó que tenía mayor sensibilización, pues es padre de una niña sordomuda, dijo que identificó las carencias con que cuenta, porque no sabía lo difícil que es caminar, y solo saber orientarse.

Señaló que las barreras en las ciudades van desde físicas, arquitectónicas, sociales y culturales, es decir, van desde la construcción de los edificios, hasta los aditamentos de la ciudad como bancas o casetas telefónicas hasta los daños que provocan las raíces de los árboles que levantan las banquetas.

"Lo más duro a lo que nos enfrentamos son las barreras sociales porque si una persona tiene la necesidad de atravesar una calle o de subir escaleras, simplemente la gente alrededor nos ignora y es la parte más difícil de eliminar, porque mientras no haya empatía, la sociedad no va a avanzar", comentó

Refirió que sí hay avances, pero no lo necesario, porque hay mucha gente que aun cuando sabe sobre inclusión e integración, pero les da miedo de interactuar con una persona que es diferente, por las barreras culturales.

Este ejercicio se llevó a cabo en la Plaza de Los Mártires, en el que participaron el DIFEM junto con organizaciones de personas invidentes, con la finalidad de sensibilizar a personas y ciudadanos sobre este tema, y que se lleva a cabo regularmente en la ciudad de Toluca.

En la capital mexiquense se presume que hay un promedio de 180 mil personas invidentes, aunque la cifra no es precisa, pues de acuerdo con Mitzy, todavía hay muchas personas que ocultan a sus familiares con discapacidad, además si bien hay acceso a eventos culturales o recreativos, muchas veces a sus acompañantes no los dejan pasar y eso impide que puedan acudir al baño, por ejemplo, pues "no podemos decirle al de junto que nos lleve al baño si es un soberano desconocido".

