"No me voy a meter”: Sheinbaum se mantiene al margen de polémica entre Monreal y Layda Sansores 

Luego que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, dio a conocer una supuesta conversación del senador de Morena Ricardo Monreal y el líder del PRI nacional, Alejandro Moreno, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no se meterá en el tema dando armas a los adversarios.



En ese sentido, la mandataria reiteró que lo más importante es poner el proyecto de la Cuarta Transformación por encima de todo.



"No me voy a meter en el tema, cuando entre nosotros hay...ayer yo dije que Layda es una mujer muy valiente pero creo que debe haber prudencia y luego ya sacaron nada más un pedacito que dije de Layda que es una mujer maravillosa (...) Entonces yo creo que la mejor manera de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo y no dando armas a los adversarios".





A pregunta expresa si el mensaje a los adversarios sería que por más que lo intenten no nos van a separar, la mandataria capitalina dijo que si, "así es, ya lo dijiste tú".



Al ser cuestionada sobre cómo se puede trabajar para la unidad rumbo al 2024, la mandataria capitalina comentó que se debe poner el proyecto de la Cuarta Transformación por encima de todo.



"Pues trabajando para la unidad, que no generemos, podemos tener nuestras diferencias, pero lo más importante es poner el proyecto por encima de todo", indicó.

