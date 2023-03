"No me parece que sea correcto": Sheinbaum condena quema de figura de la ministra Norma Piña

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, condenó que durante la movilización del pasado 18 de marzo en el Zócalo capitalino se haya quemado una figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Noma Piña.

No obstante, en rueda de prensa, tras inaugurar el “Puente de las Adelitas”, precisó que este tipo de prácticas existen en uno y en otro bando.

“Obviamente, no me parece que sea correcto, no es una práctica que deba existir, ni mucho menos y es condenable, igual que en su momento, se acuerdan, cuando una persona habló de que había que quemar a todos los morenistas en el Zócalo, pues es absolutamente condenable, no es una práctica que no exista”, aseguró.

Recalcó que fue una minoría de los que participaron en la movilización los que quemaron esa figura, “pero no es correcto”.

De igual forma, descartó que haya existido acarreo, pues la gente llegó por convicción para estar con el presidente en el 85 aniversario de la conmemoración de la Expropiación Petrolera.



