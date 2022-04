"No fue un tema político", asegura Sheinbaum tras disculpas de Sandra Cuevas

Luego que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió disculpas a los elementos de seguridad que fueron agredidos por ella, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró que no fue un tema político y que hubo justicia para las víctimas, y que tendrá un trabajo institucional con la edil tal como lo ha hecho con el resto de los alcaldes.

“En primer lugar, lo dije hace unos días, se demostró que este no era un tema político, y lo segundo es que este esquema de justicia restaurativa es algo que ha implementado la Fiscalía en otros casos, en este caso por la alcaldesa junto con las víctimas acuerdan esta disculpa pública y las otras medidas que estableció el juez, y en este caso se repone el procedimiento dado que no había sido una disculpa pública la que ella había dado… lo más importante siempre lo he dicho, es siempre estar del lado de la justicia y de las víctimas, y en este caso hubo justicia para las victimas de acuerdo con las propias víctimas”, comentó en conferencia de prensa tras la instalación del Gabinete del agua en la alcaldía Benito Juárez.

Lee también: Captan el momento en que abandonan cuerpo de Susana dentro de un costal

Sobre la solicitud de Sandra Cuevas para atender el tema del agua y el comercio en vía pública y respetar las facultades de la demarcación, Sheinbaum aseguró que así siempre ha sido, “ya veremos, reitero (que será) trabajo institucional como lo hacemos con cualquier alcaldía”.

“Trabajo institucional como se hace con las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Los Gabinetes de agua son un ejemplo de ello, y en general las acciones de seguridad y muchas otras acciones de coordinación que normalmente llevamos a cabo, por supuesto que vamos a colaborar institucionalmente como lo hacemos con Benito Juárez, Miguel Hidalgo, con Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán”.



apr/acmr