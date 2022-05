Niegan que iniciativa de matrimonios igualitarios en Edomex esté "empantanada"

Toluca, Méx.- El análisis de la iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios en el Estado de México está en manos de las comisiones legislativas, y si bien algunos legisladores perfilan su aprobación el 19 de mayo, los coordinadores del PAN, Enrique Vargas del Villar y de Morena, Maurilio Hernández González, pidieron no adelantarse a los tiempos.

En entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Maurilio Hernández rechazó que sea un tema "empantanado" e insistió en que no van a permitir presiones a favor o en contra, el coordinador de los panistas llamó a un debate mesas de trabajo para pedir se fijen posturas a favor y en contra.

Afirmó que el cierre del periodo no es igual a la suspensión definitiva de actividades, por lo que las comisiones seguirán su trabajo, y son los responsables de emitir los dictámenes que después pasarán al pleno, e incluso en esa última fase, tenga o no una resolución a favor, se puede debatir para corregir, pero adelantó que ya no habrá más mesas de trabajo ni foros, porque esta es la etapa legal.

“Esto debe hacerse de manera responsable. No se pueden hacer cambios al vapor ni mucho menos, sobre todo porque tenemos tres iniciativas, cada una tiene sus particularidades que se deben concatenar”, apuntó.

En tanto, el coordinador de los panistas, Enrique Vargas señaló que pedirán mesas de debate sobre el tema, aunque afirmó que es necesario esperar cómo avanza en comisiones. Aclaró que la semana pasada se recibieron a grupos LGBTTTI, aunque a su consideración no mostraban información correcta, “no traían bien sus datos. Nosotros dejamos en claro cuál era nuestra posición. Para eso estamos, somos representantes ciudadanos y para eso nos mandataron en el voto”.

Insistió en que se tiene que dar la mesa de trabajo e insistió en adelantar que cuando se analice el tema del aborto irán completamente en contra.

En tanto este viernes un grupo de integrantes del Frente en Defensa de la Familia exhortó a los legisladores a debatir el tema, por considerar que no fueron tomados en cuenta, pese a las reuniones sostenidas en años pasados con los integrantes de la Jucopo, presidida desde la 60 Legislatura por Hernández González.



