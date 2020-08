Morena busca cárcel para quien use drones para cometer delitos

Dado el incremento de ilícitos con ayuda de artefactos aéreos no tripulados, conocidos como “drones”, en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, la diputada local de Morena, Isabela Rosales Herrera, presentó dos iniciativas para modificar y adicionar diversos códigos y leyes de esta Ciudad.



La morenista considera la necesidad de darle a la autoridad herramientas para sancionar a quien utilice estos aparatos con fines ilegales, por lo que propone una pena de 25 a 50 días de multa o arresto de tres meses a un año, independientemente de los castigos ya contemplados por el Código Penal capitalino, en la comisión de otros ilícitos.



Advirtió que los drones son un avance tecnológico, que lamentablemente han sido utilizados para facilitar ciertas actividades del crimen organizado, como: robo a casa habitación, secuestro y narcomenudeo, entre otros, lo que ha permitido a delincuentes evadir la ley al permitirles actuar a distancia.



Rosales Herrera dio a conocer que actualmente el registro de “drones”, solo se realiza a partir de un peso igual o mayor a dos kilogramos, pero fuera a todos los que tengan un peso menor.



Sin embargo, puso énfasis en que los avances tecnológicos, han permitido una mayor sofisticación en este tipo de aparatos y un menor gramaje, por lo que se necesita un registro donde todo tipo de dron sea registrado, además de contar con los datos personales de sus propietarios.



Por ello, propuso hacer modificaciones al Código Civil, para establecer que el uso de vehículos aéreos no tripulados, se deberá realizar con estricto apego a la ley, para evitar un empleo inadecuado del mismo en contra de cualquier persona, respetando la seguridad de la ciudadanía.



De igual forma, propone que el Código Penal capitalino contemple los castigos a delitos realizados con ayuda de drones, e imponer una pena que irá de 25 a 50 días de multa o arresto de tres meses a un año.



En lo relacionado a la Ley de Cultura Cívica, propone infraccionar a quien piloteé drones sin contar con el registro correspondiente, mientras que en la Ley de Movilidad busca añadir el reconocimiento de lo que es el vehículo aéreo no tripulado.



Es decir, la iniciativa busca reformas al Código Civil y al Código Penal, por lo fue turnada para su estudio a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.



Mientras que el proyecto para hacer adiciones a la Ley de Movilidad y la Ley de Cultura Cívica, se turnó a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y la de Administración y Procuración de Justicia.





lr