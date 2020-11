"Mil días"; le ponen contador a fiscalía por desaparición de Pamela

Con la finalidad de recordar la falta de respuesta de las autoridades ante la búsqueda de Pamela Gallardo Volante , desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en la carretera Picacho- Ajusco km 13.5 de la alcaldía Tlalpan en la CDMX, después de haber asistido a un concierto de música electrónica, sus familiares, con ayuda de la organización Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, instalaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México un contador electrónico: Memorial “Recordando a Pamela” como nueva modalidad de protesta, con el objetivo de visibilizar los días, hasta hoy mil 95, que han transcurrido desde que desapareció la joven.

“Esto es no para agredir a la fiscal, sino para que ella volteé a ver a esta madre con humildad y amor, porque no ha habido localización de Pamela, y para recordar que voy a seguir en la lucha. Este contador salió de mis recursos y los de mis hijos que ya no volvieron a tener vida desde la desaparición de mi hija”, expresó María Del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo.

Por su parte, David Peña, representante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, agradeció el apoyo y la presencia del colectivo "Hasta encontrarles" durante la colocación del memorial para la joven y pidió que “Recordando a Pamela” sea respetado.

Lee también: Un cráneo, llanto y una oración en el Ajusco

“Ideamos esta nueva normalidad de protesta frente a la Fiscalía que no ha logrado encontrar a Pamela desde hace tres años de su desaparición y queremos pedirles a las autoridades que no lo retiren porque es un acto de memoria y recuerdo para Pamela, para decirle que la seguimos buscando, que no vamos a descansar hasta encontrarla, que su familia sigue en la lucha. Además, con este contador le vamos a recordar a la Fiscalía todos los días que no está haciendo su trabajo”, comentó el activista.

Cambio de administración entorpece investigación

Debido a los cambios recientes en la Fiscalía y tras la renuncia de Nelly Montealegre como Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el seguimiento de las investigaciones en los casos se ha visto detenido, por lo que familiares de las víctimas tienen que solicitar que se reinicien las investigaciones, sin embargo; en ocasiones no han podido ni siquiera concretar entrevistas con los titulares correspondientes de la nueva administración a cargo de Laura Borbolla Moreno.

“Para volver a plantear nuestros casos, para que busquen a Pamela necesitamos que se siente con nosotros, (Laura Borbolla) que nos escuche para decirle que vamos a seguir en esta lucha pero ni siquiera ha querido presentarse con nosotros, seguimos fracturados en los sistemas de justicia”, expresó María Del Carmen Volante en entrevista con EL UNIVERSAL.

Del amor por Pamela, nació "Hasta encontrarles"

-¿Por qué las buscamos?

-Porque las amamos.

-¿Qué exigimos?

-Justicia.

Fueron las consignas que sonaron unísonas por parte del colectivo "Hasta encontrarles" durante la colocación del memorial para Pamela que hasta el día de hoy marca mil 95 días desaparecida.

"Hasta encontrarles" fue creado por María Del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo Volante, a un año de la desaparición de su hija. Desde entonces, familiares de otras víctimas de desaparición se han acercado a este colectivo para pedir ayuda debido a la omisión por parte de las autoridades ante sus casos.

“Al principio eran cinco familias, hoy son 16 las que se han unido para exigir justicia con la esperanza de encontrar a sus seres queridos”, comentó en entrevista Esteban Gallardo, hermano de Pamela.

Así es como ante la necesidad de ser escuchados en dependencias gubernamentales, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos y en consecuencia a la fallida búsqueda de parte de las instituciones nace "Hasta encontrarles".

“Hice un activismo en este lugar por amor a Pamela y se sumaron muchas mamás. Este colectivo está hecho por amor a nuestras hijas e hijos desaparecidos. Seguiremos en la lucha porque Pame no le pertenecía a nadie, Pame nació para ser una mujer libre”, concluyó la madre.

apr/ml