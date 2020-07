Miden fuerzas por ajustes a Ley de Vivienda

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento no le ven mucho futuro a la iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda que proponen los morenistas, principalmente la diputada Valentina Batres Guadarrama, en la que se plantea reducir los costos de las rentas en esta pandemia. El motivo, según nos cuentan, es que el gobierno capitalino busca tejer alianzas con el sector inmobiliario para la reactivación económica. Aunque esa situación poco parece importarle a los morenistas, quienes no quitan el dedo del renglón en la propuesta, al grado de que la coordinadora y el vicecoordinador del partido, Martha Ávila y José Luis Rodríguez Díaz de León, respectivamente, abrieron una línea virtual para que participara la ciudadanía. Veremos si la iniciativa tiene vida o no y qué grupo de Morena tiene más poder en el Congreso de la Ciudad de México.

El jaloneo legal por el hospital General de Cuajimalpa

Todo parece indicar que la controvertida construcción del Hospital General de Cuajimalpa continuará dirimiéndose en los juzgados. El pasado fin de semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se zanjaron todos los problemas legales y que ya están en pláticas con el Ejército para iniciar la construcción. Sin embargo, nos comentan vecinos de Contadero, aún está vigente la suspensión definitiva 1132/2018, con la que se frenó la obra, además de que van a promover otros recursos legales, por lo que, según ellos, no se ve una pronta solución al conflicto, salvo que la mandataria capitalina traiga un as bajo la manga.

Ponen Lupa a compras durante contingencia

Al secretario de la Contraloría mexiquense, Javier Vargas Zempoaltecatl, se le ha cargado la chamba durante la presente contingencia sanitaria. Nos comentan que ha puesto lupa al trabajo de los titulares de los órganos internos de control de las diferentes dependencias involucradas con el tema, para dar seguimiento a las cerca de mil adquisiciones que se han realizado para atender la pandemia. Nos dicen que no quieren llevarse una sorpresa más adelante con este tema, por lo que no dejarán pasar irregularidad alguna en este momento tan complicado.

Acuerdo intermunicipal en materia de seguridad

El color sí importa. El que los alcaldes de Texcoco, Atenco y Chiconcuac, Sandra Luz Falcón, Porfirio Reyes Núñez y Catalina Velasco Vicuña, respectivamente, pertenezcan a Morena facilitó que pudieran firmar un acuerdo intermunicipal en materia de videovigilancia en esa región de la zona nororiente del Estado de México. Nos dicen que el convenio permitirá que los ayuntamientos puedan monitorear con las cámaras que ya están instaladas en sus jurisdicciones hasta los límites de la localidad vecina, con lo que pretenden seguir visualmente, en el caso de una persecución, a los delincuentes cuando traspasen su territorio. Hace unos meses también signaron otro acuerdo en materia de seguridad. Algunos se preguntan qué harían estos ediles si la localidad vecina no fuera del mismo partido que ellos.