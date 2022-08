MH pide a embajada de EU desistir de más derribo de árboles

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que esperan que haya buena voluntad de las autoridades norteamericanas para ya no derribar más árboles en los trabajos de construcción de la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo, destacó que no se lava las manos, pero las autoridades diplomáticas cuentan con permiso para hacer las obras y la tala de árboles, por lo que confío en que haya diálogo para que se desistan de estos derribos.

Hace unos días comenzaron los trabajos para el derribo del arbolado en el exterior de la futura embajada, que se ubicará en la colonia Irrigación, lo que desató el descontento de vecinos y de la propia alcaldía.

“Estamos buscando que haya diálogo para que ellos, de buena voluntad, desistan de hacer uso de ese permiso y de talar más árboles, pero no podemos nosotros detenerlos, sería abuso de autoridad, no podemos revocar un permiso que dio otra autoridad y decir y pretender hacerlo, sería mentirle a la gente”, comentó Tabe a EL UNIVERSAL.

Subrayó que este tema lo tendrá que resolver el Gobierno de la Ciudad, porque fueron ellos quienes otorgaron los permisos. De igual forma, indicó que también deben entrarle a este tema la Cancillería y hasta el gobierno federal.

“El permiso no lo otorgó Miguel Hidalgo, no lo podemos revocar nosotros. No me estoy lavando las manos, estoy interviniendo con los vecinos, estoy participando y solicitando más información sobre la decisión”.

Recordó que el jurídico de la alcaldía se puso en contacto con el contratista de la obra para que estos trabajos se detuvieran hasta que hubiera más claridad en lo que se pretende hacer, y de alguna manera, redujeran los árboles que tiene planeados derribar.

Hasta el momento, precisó Tabe, se han derribado 22 árboles y tienen permiso para quitar 86. En este punto, aclaró que lo que buscan es que no haya más tala.

“Por cada árbol tirado ellos deben plantar más, eso ya está previsto, pero el problema es que no queremos que se tiren árboles, aunque los restituyan”, detalló.

La alcaldía hizo un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a evitar que sus autorizaciones permitan el derribo de árboles en la demarcación, y sobre todo en tal cantidad.

La semana pasada, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a la embajada para ver si se puede disminuir el número de árboles a talar, “lo que se está buscando es una reunión para ver si hay alguna otra opción”.