Martí Batres llama a no manifestarse frente a la casa de Sandra Cuevas

Ante la protesta que presuntamente se realizará afuera de la casa de la alcaldesa Sandra Cuevas, el secretario de Gobierno, Martí Batres, aseguró que la administración local no avala la realización de protestas frente a domicilios de funcionarios o particulares.

En redes sociales, Batres Guadarrama indicó que se debe respetarse la esfera personal de cada quien, por lo que hizo un llamado a no realizarla.

"Por lo tanto, no avala la protesta convocada frente al domicilio de la alcaldesa @SandraCuevas_ y hace un llamado a no realizarla".

Cabe mencionar que, hoy se convoca a una manifestación afuera de la alcaldesa Sandra Cuevas, presuntamente se debe ya que busca prohibir realizar actividades recreativas en el Kiosco Morisco, ubicado en la colonia Santa María la Ribera.



El @GobCDMX no avala la realización de protestas frente a domicilios de funcionarios o particulares. Debe respetarse la esfera personal de cada quien. Por lo tanto, no avala la protesta convocada frente al domicilio de la alcaldesa @SandraCuevas_ y hace un llamado a no realizarla

— Martí Batres (@martibatres) February 19, 2023