La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, Mariana Boy, asegura que compite en el proceso interno para ganar y no para restarle votos a alguien. No va a declinar por nadie, aunque acepta que hay dos punteros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, precisa que no dejará su cargo al frente de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), pues no representa una ventaja sobre sus oponentes.

Indica que aunque le busquen, nadie la puede atacar por ningún lado, porque “no tengo ningún callo que me pisen”.

¿A qué aspira Mariana Boy en este proceso interno?

—Pues a ganar, por supuesto. Las encuestas apenas están arrancando y, por supuesto, es claro para todos que hay dos punteros en estas aspiraciones, hay dos de los aspirantes que van muy arriba en las encuestas. Somos cuatro perfiles muy distintos y vivimos en una Ciudad plural y diversa. Entonces, estos cuatro perfiles generan empatía y simpatía con muchas personas distintas. Entonces, todos estamos buscando la continuidad de la transformación de la Ciudad, pero cada uno tiene su sello personal y habrá personas que simpaticen con unos y con otros.

Menciona que no declinará por nadie como no lo hizo en 2018, cuando también compitió por la Jefatura de Gobierno abanderada por el PVEM.

“No [declino]. Al igual que en 2018 me preguntaban si iba a declinar, si me iba a bajar antes de que terminara el proceso electoral, y bueno, ahora también se me ha cuestionado en algunas ocasiones, y la respuesta y la postura es la misma: No voy a declinar y me quedo hasta el final”.

Dice que los otros tres aspirantes que buscan la coordinación tienen su respeto y admiración, pues cada uno de ellos, en el cargo en el que se han desempeñado, tienen muy buenos resultados y mucho que ofrecer a la Ciudad de México.

“Yo estoy muy contenta de ser compañera de ellos en esta contienda, y algo que he manifestado desde el inicio y que ha sido una política y un principio muy importante del movimiento, es la unidad; entonces, tienen mi respeto y admiración, y aquí lo más importante es que gane la Ciudad”.

¿Entró a la contienda para restarle votos a alguno de sus compañeros?

—No, de ninguna manera. Es un interés propio y completamente legítimo que lo respalda mi trayectoria y mi vida profesional.

Comenta que decidió registrarse en el proceso interno de Morena porque siempre ha buscado la oportunidad de estar en posiciones donde pueda impactar positivamente a los habitantes de la Ciudad, por lo que hace cinco años también buscó ser jefa de Gobierno, y actualmente se desempeña como titular de la PAOT.

Mariana Boy refiere que como ciudadana y funcionaria ha sido partícipe de la transformación de la Ciudad de México en los últimos años, por lo que es prioritario darle una continuidad.

“Vemos hoy que tenemos una Ciudad completamente distinta; sin embargo, por supuesto, muchos de estos proyectos, que son de grandes cambios, necesitan prolongarse en el tiempo para que justamente puedan despegar todos sus efectos positivos sobre la ciudadanía. La transformación de una ciudad requiere de tiempo, no son proyectos de tres o seis años, son proyectos a largo plazo”, manifiesta la funcionaria.

¿Considera que es el perfil adecuado para la continuidad?

—Definitivamente, o sea, yo he estado en distintas trincheras trabajando siempre, desde hace más de 20 años, por las mismas causas y estas causas son las ambientales y las sociales. Los temas ambientales están directamente relacionados con la calidad de vida, con la salud de las personas, y llevo más de 20 años trabajando en estos temas desde distintas trincheras como Greenpeace, el Congreso de la Ciudad, la candidatura a la Jefatura de Gobierno y la PAOT, y esto me ha dado una visión muy completa de lo que se requiere, y ya hay un trabajo muy sólido de Mariana Boy en este sentido.

Precisa que, tras registrarse, le comunicó al jefe de Gobierno, Martí Batres, su decisión y su postura de no renunciar a la PAOT.

“Le externé mi absoluto respeto por los tiempos que le corresponden a la Procuraduría. Siempre he sido muy institucional y estoy respetando perfectamente bien los tiempos: de 9 de la mañana a 6 de la tarde los estoy dedicando exclusivamente a la Procuraduría, y antes de las 9 de la mañana y después de las 6 de la tarde, le dedico tiempo a este proyecto paralelo”.

Apunta que no dejará su cargo y que esto no representa una ventaja sobre los demás aspirantes, aunque, de ganar la coordinación, tendría que hacerlo. De no salir favorecida en el proceso interno, asevera que aceptará el resultado y no está buscando un cargo a nivel federal como parte del proyecto de Claudia Sheinbaum.

“En caso de que no ganar, yo permanezco en la procuraduría con los compromisos que hice. Recientemente, en febrero me ratificó el Congreso y para mí es importante poder continuar con este trabajo que inició en 2019”.

Aclara que no está afiliada a ningún partido político y seguirá con su perfil ciudadano, aunque el Verde Ecologista la ha apoyado en 2018 y actualmente.

La aspirante descarta afiliarse a Morena, aunque confiesa que siente afinidad con los principios y causas de ambos partidos. “El apoyo del Partido Verde ha sido abierto hacia Mariana Boy”.

Confía en que el movimiento salga muy fortalecido de este proceso interno, porque los cuatro perfiles que participan están con la absoluta convicción de aportar a la transformación y a la Ciudad, y por eso se ha hablado mucho de la unidad. “Aquí no hay ataques, descalificaciones, esa es mi postura y es lo que he escuchado de mis compañeros”, expresa.

¿Y cómo saldrá Mariana Boy?

—También muy fortalecida. Yo creo que todas las oportunidades que se van presentando para poder incidir, pues hay que tomarlas, y siempre hay este tipo de espacios para poder colaborar con otros compañeros que están en la misma lucha de sumar esfuerzos, y eso es lo importante, al final eso es lo que nutre, en términos personales, mi vida profesional, el seguir poder aportando”.

Coincide en que es tiempo de las mujeres. “Estamos, muy probablemente, a punto de tener nuestra primera presidenta, y las mujeres tienen un papel y un rol importantísimo en la vida política y social de nuestro país y somos agentes de cambio fundamentales”.

¿Por qué votar por Mariana Boy en la encuesta?

—Uno, porque es una mujer con un perfil ciudadano que se ha preocupado y ocupado de las causas y los derechos de las personas, ese me parece un tema fundamental; dos, porque tengo una trayectoria de resultados y muy limpia. Honestamente nadie me puede atacar por ningún lado, porque no tengo ningún callo que me pisen, y porque traigo un proyecto de continuidad para la Ciudad, y de buscar que todas las personas podamos satisfacer nuestras necesidades. Lo que está buscando Mariana Boy es una Ciudad igualitaria donde todos tengamos las mismas oportunidades.

Expone que tal vez haya muchas personas que no la conozcan, por lo que el trabajo que realizará estas semanas es dar a conocer quién es Mariana Boy e intercambiar opiniones con la ciudadanía para ver qué visión de Ciudad tienen y cómo se puede incorporar eso a la transformación.

¿Es ventaja o desventaja que no la conozcan?

—Yo creo que es una ventaja. En cuanto la gente empiece a conocerme y conocer la trayectoria, creo que puede generar mucho interés y mucha empatía.

