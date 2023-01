“María Ángela estaba en posición fetal, muy asustada”

Nezahualcóyotl, Méx.— En el lugar donde estuvo cautiva María Ángela —la adolescente de 16 años de edad, que desapareció del paradero de Indios Verdes y fue encontrada tres días después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl—, se encontraban otras personas privadas de su libertad, según le contó la menor a policías locales.

“Ella indica que estaba en un cuarto oscuro y que se encontraban dos chicas más con ella, una de 11 años y una mayor de 18 años”, contó Itzel Álvarez Pérez, policía municipal de Tránsito de Neza, quien fue la que la encontró en un predio de la avenida de las Torres, esquina con Avenida 12, en la colonia Las Águilas.

María Ángela narró a los policías de Neza que después de que se la llevaron por la fuerza, mientras estaba afuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes, donde esperaba a su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación.

“De acuerdo con lo que ella dice sí (la tenían cautiva) obviamente, no dice dónde porque la sacan desorientada y así la dejan”, comentó Vicente Ramírez, titular de Seguridad Ciudadana de Ciudad Neza.

Las autoridades municipales realizan una revisión de la ruta que siguieron los presuntos captores de María Ángela, a través de cámaras de vigilancia del ayuntamiento y particulares.

“Seguimos buscando para poder establecer si fue a bordo de qué transporte, vehículo, camioneta, lo que haya sido, pero hasta ahorita solamente posibilidades, no tenemos la certeza; en ese espacio (donde la encontraron) no hay una cámara que dé hacia allá para poder decir: ‘Mira, aquí está el momento donde la dejan’, no lo tenemos, pero sí algo que por horarios nos permita establecer qué vehículo pudo haber sido donde la trajeron”, explicó.

Vicente Ramírez mencionó que fueron mujeres policías de Tránsito Municipal las primeras respondientes. “Nosotros nos encontrábamos dando vialidad, ya que los semáforos de Carmelo Pérez y Pantitlán estaban descompuestos. Al estar en el lugar, arriba un muchacho a pedirnos el apoyo”, recordó la oficial.

De acuerdo con el testimonio de la integrante de la corporación local, el vecino les indicó de una menor que necesitaba ayuda.

Al llegar al lugar se dieron cuenta de que la menor estaba en “posición fetal”. Les dijo que era la chica que había sido robada en el Metro Indios Verdes y les dio los datos de su padre.

“Manifiesta su edad, nombre, domicilio y nos proporciona el nombre de su papá y el teléfono. Se encontraba muy nerviosa, muy espantada”, narró la mujer policía.

De primera instancia Itzel y otro elemento no se percataron de que María Ángela presentara alguna lesión visible o signos de violencia, pues su cuerpo estaba cubierto con una bolsa de plástico negra.

Sólo confirmaron que estaba muy nerviosa y espantada. Los oficiales notificaron a la Célula de Búsqueda de la propia corporación municipal. La menor fue trasladada después a la Ciudad de México, donde reside y ya se encuentra con su familia.

Varios de los residentes que viven enfrente del predio donde fue abandonada María Ángela no se dieron cuenta de lo que ocurrió en ese momento. Reconocieron que las patrullas pasan de manera constante por la zona.

Ayer hubo elementos en la zona, pero ya tenían programado ese recorrido.

Personal del ayuntamiento dejó un requerimiento en el terreno federal que es ocupado por ferieros para que se retiren de ese espacio, porque no cuentan con el permiso para ocuparlo. En ese sitio hay juegos mecánicos y vehículos, varios de ellos chatarra, que se encuentran bajo una torre de alta tensión.