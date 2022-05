Mantienen contingencia ambiental este sábado en Valle de México; prevén condiciones adversas

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por la Ciudad de México y el Estado de México, informa que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con base en la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, que prevé para el día de mañana condiciones adversas para la dispersión del ozono.

Lo anterior, debido a que, en el transcurso de la tarde, el sistema de alta presión que ha estado afectando al centro del país, ocasionó acumulación y poca dispersión del contaminante ozono y de sus precursores, provocado por al reforzamiento de la estabilidad atmosférica. Así mismo, el viento se mantuvo con intensidad débil y dirección predominante hacia la zona suroeste del Valle de México, además de que la temperatura máxima promedio osciló entre 29 y 30 oC, condiciones que se combinaron con la radiación solar intensa para favorecer la formación de altas concentraciones de ozono superiores a los 154 ppb.

Se recuerda que mañana sábado 21 de mayo, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

- Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2

- Todos los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

- Los vehículos de uso particular con hologramas de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

- Los vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma 2

- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

- Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX

- Los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Se recuerda que en este caso, debido a la activación de la Fase I, los vehículos antiguos son considerados como holograma 2. Así mismo, se informa que se mantiene la aplicación de las medidas de la Fase I en otros sectores.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la ZMVM e informará en un boletín que se emitirá el día de mañana sábado 21 de mayo a las 10:00 horas.



