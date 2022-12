Mantienen bloqueos en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; si obras pararon, ya no hay motivo, dice Martí Batres

Luego de diversas mesas de diálogo que se realizaron este lunes, integrantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, dieron a conocer que seguirán las protestas y cierres de vialidades en defensa del agua.

Esto luego de anunciar que no llegaron a un acuerdo con las autoridades del Gobierno Capitalino, destacaron y lamentaron que en estas mesas el alcalde de la demarcación, José Carlos Acosta Ruiz, no asistieran al punto de las protestas.

Por lo que anunciaron que no se retirará el bloqueo en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, tramo cerrado por quinto día consecutivo, y anunciaron que, para no afectar a terceros, se dará acceso a ambulancias, personal de Protección Civil, así como a camiones repartidores de alimentos.

No se utilizará la fuerza pública ante bloqueos: Martí Batres

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que no se utilizará la fuerza pública para resolver el bloqueo de los pobladores de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, que ya cumplió cinco días en protestar por unas obras de drenaje.

"Cuando se levante el plantón será sobre la base del convencimiento y el diálogo. No se va a enviar fuerza pública", sostuvo.

Entrevistado a su salida del informe por cuatro años de gobierno de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la resolución del problema será únicamente por medio del diálogo, sin embargo, dijo que "si las obras ya no se están haciendo, ya no hay motivo para que siga bloqueada la avenida".

El conflicto inició luego de qué elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al hecho para retirar el bloqueo en contra de los manifestantes. Hubo enfrentamientos.

Comentó que aún no hay fecha para una nueva reunión de diálogo, mientras tanto el bloqueo sigue en pie y las obras suspendidas hasta llegar a un acuerdo entre ambas partes. "No se han buscado hacer a fuerza y no se van a hacer contra la voluntad del pueblo" afirmó.

Explicó que las obras que se están realizando no son de agua potable, son obras exclusivamente de drenaje que buscan ayudar con la contaminación de los canales de Caltongo.

El objetivo de esta reestructuración es hacer que las aguas negras lleguen a plantas de tratamiento y no a los canales de Xochimilco y el secretario afirmó que los protestantes están enterados de esto.

Respecto a la petición de alcaldes y diputados del PAN de que renuncie al cargo por el manejo del conflicto, respondió "nunca en la historia hemos sabido de un momento en el que los conservadores, el conservadurismo, haya defendido el suelo de conservación y menos aún la propiedad social".

"Entonces, que no nos vengan con que ahora son amigos de los pueblos… ni son amigos de los pueblos originarios (...) Es una postura de hipocresía la que manifiestan, ellos realmente nunca han compartido los principios de los pueblos originarios" concluyó.

