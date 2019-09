Los despistes por el Canal del Congreso

En el Congreso de la Ciudad de México no salen de una para meterse en otra. Resulta que la noche del pasado martes emitieron un comunicado oficial para intentar desmentir las declaraciones del periodista Ricardo Rocha en torno al tema del Canal del Congreso. Pero lo que más llamó la atención es que ninguno de los diputados lo avaló y se armó un tremendo sainete que obligó al encargado del área, Jorge Navarijo, a bajarlo. Algunos de los diputados ofendidos manifestaron que la intención de irse por la libre en el tema fue la de, seguramente, echarle la mano a la diputada local Valentina Batres Guadarrama, quien tiene esas posiciones administrativas en el Poder Legislativo y está involucrada en el tema. Lo cierto es que fue tal la molestia que algunos dicen que don Jorge ya tiene las horas contadas.

Ciudad de México, con todo contra la violencia de género

El Gobierno de la Ciudad de México prometió echar toda la carne al asador para combatir el problema de la violencia de género y ante ese compromiso la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, presentó ayer el programa Paremos la Violencia hacia las Mujeres, en el que se lanzaron una serie de promocionales para advertir a este sector sobre los abusos de los que pueden ser víctimas. Este tema, nos dicen, se convirtió en una prioridad y esperan que en el muy corto plazo se logren disminuir los casos de violencia contra las capitalinas.

Habrían advertido de inundaciones

Los ingenieros que participan en la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) advirtieron antes de poner en funcionamiento la que es considerada como la obra hidráulica más importante del mundo, que si los ayuntamientos mexiquenses no realizan proyectos complementarios, no se evitarán inundaciones. La prueba de ese alertamiento la viven en carne propia cientos de familias de Ecatepec que en las últimas horas han sufrido anegaciones porque las tuberías de su comunidad se colapsaron y no pudieron desalojar el agua que se acumuló por la tromba del martes. Nos dicen que para una obra hidráulica de esa magnitud se requieren millones y millones de pesos. El alcalde morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, tendrá que pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alfredo del Mazo que asignen los recursos para ese proyecto. La pregunta es cuánto tiempo más tendrán que sufrir los habitantes para no inundarse en cada temporada de lluvias.

Se despide contralor del Congreso del Edomex

Victorino Barrios Dávalos, contralor de la Legislatura del Estado de México, concluye hoy jueves su periodo de funciones tras 15 años y 10 meses al frente del órgano legislativo. Dijo que está dispuesto a ir donde sea útil, pues existe la posibilidad de que ocupe el cargo de auditor en el Órgano Superior de Fiscalización estatal luego del despido de Fernando Baz Ferreira. Aunque reconoció que hasta este momento la Junta de Coordinación Política no le ha dicho nada sobre su futuro luego de que lo torpedearan para removerlo del cargo, por eso se tomará un descansito para ordenar las ideas, escribir dos libros, un anecdotario de la corrupción que, dijo, podría ser toda una enciclopedia.