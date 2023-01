Locatarios rechazan parquímetros virtuales ante baja en ventas en Toluca

Toluca, Méx.- Locatarios y vecinos de la colonia Universidad en Toluca colocaron mantas de rechazo a los parquímetros virtuales, alegaron que obligar a pagar por estacionar los vehículos en la calle ha provocado una baja en sus ventas, cierre de negocios y asaltos, por lo que van contra su operación.

Algunos de los entrevistados coincidieron en que el ayuntamiento no les informó sobre la implementación de este programa para ordenar los cajones de estacionamiento, a la par, dijeron que hay necesidades que no atendió, como la escasez de agua, la inseguridad, robos de vehículos, a transeúntes, falta de luminarias y pese a que aseguran ser comercio formal, que paga sus impuestos, "no nos tomaron en cuenta".

Por esta razón, en varios puntos de la capital Mexiquense colgaron mantas con la leyenda: "en la colonia universidad necesitamos agua, seguridad, alumbrado, servicios, no parquímetros".

Los inconformes dijeron que los daños para esta zona comercial son directos, la gente ha rechazado el uso de estos cajones de estacionamiento, porque no hay vigilancia en las calles, la policía municipal no responde al llamado de auxilio.

"Hace una semana el ayuntamiento nos puso una luminaria, pero se la robaron, de esta calle solo sirve una de las lámparas, alumbra un tramo corto, lo demás está completamente oscuro y es fácil que roben, no hay agua, no atienden las necesidades de la gente y los clientes no quieren pagar por bajarse a comprar el recaudo o un servicio en la tintorería", alegó uno de los vendedores de la recaudería.

Sobre la vía Juárez, casi esquina con Carranza, los locatarios alegan que han disminuido sus ventas hasta en 10 o 15%, pues en algunos restaurantes y negocios de comida prefieren buscar un sitio donde haya estacionamiento y no pagar por dejar un vehículo en la calle por un monto de $15 la hora.

El martes, algunas de las estructuras de los parquímetros virtuales fueron vandalizadas con la leyenda "ya se van" y en algunos casos borraron el código QR, con la finalidad de que no sean funcionales.

