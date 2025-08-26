La alcaldía Tlalpan dio a conocer la suspensión de actividades para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en la colonia A.M.S.A. durante cinco días de agosto de 2025.

En la Gaceta Oficial, la demarcación precisó que la medida aplicará desde las 00:00 horas del miércoles 27 a las 24:00 horas del domingo 31 de agosto.

La suspensión aplicará en los establecimientos mercantiles que tengan operaciones relacionadas con el consumo y venta de bebidas alcohólicas, como vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y cualquier otro establecimiento mercantil similar; así como en los establecimientos de impacto vecinal como establecimientos de hospedaje, clubs, así como cantinas, pulquerías, cervecerías, peñas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, salones de fiestas, de baile, salas de cine y cualquier otra similar, en que se expendan o consuman bebidas alcohólicas.

También se aplicará en establecimientos que se instalen temporalmente con motivo de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública. Igualmente se prohíbe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en el interior de las ferias, romerías, kermeses, tianguis, mercados, festejos populares y otros lugares en donde se presenten situaciones similares en cuanto al consumo y venta de bebidas alcohólicas.

Se eximen de la aplicación de esta suspensión los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal que expendan alimentos preparados, autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solamente durante el horario que les permite su permiso.

