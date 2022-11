En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, dijo que es necesario realizar un cambio cultural para combatir la violencia, empezando por entender que las mujeres no son propiedad de nadie y gozan de los mismos derechos que los hombres.

“Las mujeres no son propiedad de sus maridos, no son propiedad de los hombres, no son propiedad de las instituciones, son libres como todos los seres humanos, pero esto implica un cambio cultural como también la idea de pensar que el lugar de las mujeres es la casa y el lugar de los hombres es la calle, pues eso implica un cambio más profundo, mujeres y hombres tienen derecho a la vida en sociedad, a triunfar en la sociedad”, expresó.

Al participar en una reunión con más de 100 mujeres empresarias, como la señora Perla Díaz de Ealy, así como artistas, periodistas, escritoras, abogadas y líderes, Martí Batres dijo que es importante prevenir la violencia y destacó la iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para eliminar la violencia vicaria, a efecto de proteger el derecho de las mujeres a convivir con sus hijos, así como el elevar el programa Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empezar a rango constitucional, como recién aprobó por mayoría de votos el Congreso capitalino.

“Todo esto nos va a dar una base de igualdad y por lo tanto nos va a permitir combatir con mucho mayor eficacia toda forma de violencia en la sociedad, esta es una cuestión de cultura, de educación y de ética, además de leyes y reformas que tenemos que realizar”, subrayó el funcionario en la reunión denominada Mujeres seguras y libres de violencia.

Martí Batres aseguró que la lucha por la igualdad distingue al proyecto progresista, de libertades y derechos, como es la capital del país. Celebró la lucha contra la violencia hacia las mujeres y se refirió como aliado de ellas y militante de la equidad de género.

Entre las mas de 100 asistentes estuvieron la activista y diseñadora de plata Delia González; la notaria Olga Sánchez Cordero, la directora del Papalote Museo del Niño, Pilar Denegri; las actrices Claudia Lizaldi, Carmen Campuzano, Elizabeth Aguilar; la fotógrafa Cynthia Serur; la líder de empresarias del Centro Histórico, Guadalupe Gómez, y mujeres abogadas, empresarias como Paola Félix, entre otras.