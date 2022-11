Video. “A las mujeres las matan porque ellas se exponen”, trabajador de limpieza acosa a usuaria en Parque Lindavista

Por medio de redes sociales, una usuaria informó sobre el acoso que sufrió por parte de uno de los trabajadores del Parque Lindavista, mientras iba de compras con su hija. El motivo de la agresión fue porque rechazó en repetidas ocasiones el servicio que ofrecía.

A través de su cuenta de TikTok la usuaria Ann Mendoza denunció que un trabajador de la empresa Acua Pronto tuvo un trato poco ético, tras el primer rechazo del servicio el hombre comentó que “a las mujeres las matan, porque ellas se exponen”.

La mujer trató de ignorar su comentario mientras bajaba a su hija de la camioneta, nuevamente el sujeto ofreció sacar un golpe que tenía la camioneta de Ann, pero ella volvió a negarse porque no llevaba efectivo.

El trabajador continuó insistiendo que le podía pagar con tarjeta, pero la transeúnte informó que tampoco llevaba tarjeta, sin comprender de nueva cuenta el individuo observó de manera lasciva a la mujer y comentó “me pagas con canicas, o con lo que quieras”.

De acuerdo al video, la mujer acudió al personal de seguridad del estacionamiento para levantar la queja, pero ninguno de los elementos podía atenderla porque no estaba en su jurisdicción, hasta que su novio le llamó por teléfono fue cuando comenzaron a atenderla.

Sin embargo, el personal se acercó para decirle “es que tú le llamaste a alguien”, la usuaria de acuerdo a su relato se defendió respondiendo que no se sentía segura por el trató que le estaban dando, posteriormente identificó a su agresor, pero no quisieron darle su nombre.

Al instante se acercó una señora para “auxiliarla”, pero solo le dijo que “como mujeres hay que entender que los hombres están en una guerra con nosotros”, Ann informó que se sentía expuesta debido a que su agresor sabe su nombre, vió a su hija, sabe qué tipo de coche tiene y las placas de su camioneta.

“Yo no me siento segura, no es posible que no haya seguridad, están aquí haciendo nada”, comentó. Después de lo sucedido, el padre de la mujer fue por ella y llamó a una patrulla, los cuales informaron que el agresor lo iban a dejar libre debido a que él no salía del Parque Lindavista.

“Entonces el agresor está allá riéndose con otras personas, lo están protegiendo más a él que a mí, yo entiendo que fue un comentario que a lo mejor yo pude haber evitado, pero no es posible que no me sienta segura, yo lo hice porque vengo con mi hija, me siento expuesta, vió mi camioneta”.

La mujer también denunció que en una ocasión pasada que visitó la plaza y se negó a recibir el servicio, presuntamente “le echaron miados al carro”, la usuaria entre lágrimas afirmó que “es importante que sepan que aquí en Parque Lindavista no estamos seguras”.

Para finalizar el video de TikTok, Ann, sube un fragmento de donde se encuentra hablando con la supervisora de la empresa Acua Pronto, Silvia “N”, donde se negaban en darle el nombre del agresor para que no lo expusiera.



