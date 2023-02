Lady Anubis: Mujer se dice influyente para evitar una infracción en la CDMX

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de pretender ser influyente para tratar de librarse de una infracción de tránsito.

En las imágenes se observa a la mujer haciendo una llamada por su celular y pidiendo a quien contesta que le hable al jefe Anubis, jefe regional de la zona poniente de la Ciudad de México, para evitar que la multaran.

“Papá, ¿le hablas por favor al Jefe Anubis? Dile que el oficial Gallardo…”, menciona mientras golpea al policía en la mano cuando este intenta sacar una foto de su vehículo.

Segundos después continúa golpeando con la mano al uniformado mientras le reclama que le esta inventando la infracción por la que la quieren multar.

Momentos después comienza a discutir con la persona que está grabando, al parecer otro policía, a quien también golpea con la mano y le reclama.

“No me inventen infracciones, no me inventen infracciones”, le grita.

De acuerdo con la información divulgada, la mujer posteriormente inventó que el policía la había agredido y el agente terminó en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En redes bautizan a la mujer como Lady Anubis

Tras viralizarse el video, usuarios de redes sociales bautizaron a la mujer como Lady Anubis y la criticaron por creerse influyente para evitar la infracción.

También hubo quienes señalaron que en realidad la mujer no se comunicó con nadie y simplemente intentaba intimidar a los oficiales.

“Cualquier gato se siente influyente”, “¿Infracción al oficial?”, “Ya cualquier hijo de vecino alega conocer al jefe Anubis o al jefe Tutankabron, como si fuera garantía para violar la ley” y “¿Por qué termino el oficial en la fiscalía? Por eso nadie les respeta, por eso cualquier hijo de vecina los golpea”, fueron algunas de las reacciones en la red social.

SE DICE INFLUYENTE… y HACE Q DETENGAN a POLICÍA

Para evitar q la multaran, esta mujer aseguró conocer al Jefe Anubis, jefe regional de zona poniente de CDMX.

Luego inventó q el policía la golpeó.

El agente de @SSC_CDMX acabó en @FiscaliaCDMX Les cuento en @multimediostv a las 6 pic.twitter.com/Wl9jmekjAg — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2023

SSC sí levantó la infracción

Al respecto del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito sí levantó la infracción correspondiente.

Sin embargo, los usuarios en Twitter reclamaron que solo hubiera obtenido la multa cuando minimo debió ser arrestada por la agresión que sufrió el elemento.

“Ella le pegó al policía, ¿eso no lo van a castigar?”, “Eso quiere decir que si es influyente, si hubiera sido un ciudadano normal hasta arrestado estaría”, “y solo eso... por eso sus autoridades quedan como poca cosa” y “que vergüenza que @OHarfuch permita el influyentismo y se tolere la prepotencia de esa señora”, fueron algunos de los comentarios.



Buenas tardes, con relación a estos hechos, informamos que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la #SSC levantó la infracción correspondiente. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 17, 2023

