La Unión Tepito y el CJNG, en pugna por la Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc, en su perímetro B, podría ver el incremento de los índices de violencia, derivado de la presunta disputa que dio inicio entre La Unión Tepito con células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), apoyados de antagónicos, para hacerse del control de la venta de drogas en la capital del país, adelantaron fuentes policiales.

Refirieron que La Unión se encuentra vulnerable ante la presencia del CJNG, ya que al interior de la organización hubo fracturas y sus principales líderes fueron detenidos.

Además, exintegrantes de este grupo que no pudieron ser jefes de alguna célula estarían siendo cobijados por el CJNG, de acuerdo con la información consultada, aunque no se precisaron nombres, por lo que no se descarta que muchos se “muden” para consolidar las operaciones.

Esto permitiría que la zona de operación más fuerte para La Unión comience a ser atacada para quedarse con el control del territorio.

“El que controle la alcaldía Cuauhtémoc puede desestabilizar la Ciudad”, refirieron las fuentes consultadas.

Según autoridades federales, la presencia del CJNG en todo el país se ha realizado por pactos con grupos locales para ingresar con la distribución de drogas; en la Ciudad de México, la alianza estaría pactada con los antagónicos a La Unión, como Anti Unión y el grupo de Lenin Canchola, que opera en Álvaro Obregón.