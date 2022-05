"La primera vez lo acaricié, a la segunda me mordió”; se recupera el niño mordido por un lobo en zoo de Neza

Nezahualcóyotl, Méx.- Luego de que fue dado de alta ayer, Alexis, el niño de nueve años que fue atacado por un lobo canadiense el 6 de mayo en el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, desea ir visitarlo otra vez porque dice que no le tiene miedo.

Acompañado de su padre, el menor de edad contó en conferencia de prensa que no siente algún sentimiento de rencor contra el animal por lo que le hizo y que en cuanto sea posible quiere verlo porque le gustan mucho los perros, por eso pensó que el lobo era un canino y se acercó para acariciarlo.

“Mi abuelita estaba sentada y yo fui a ver más animalitos. No había visto el letrero que decía: lobo, me brinqué la reja o cerca y metí la mano para acariciarlo. La primera vez lo acaricié, pero la segunda vez que lo intenté acariciar de nuevo, cuando lo iba acariciar fue cuando me mordió”, recordó.

José Gómez, padre de Alexis, contó que su hijo aún no puede mover la muñeca y tampoco flexionar el dedo pulgar, pero los médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango le informaron que podrá recuperarse y tener una vida normal.

“Sí va a recuperar la movilidad de su brazo, ya mueve su mano, mueve sus dedos. El doctor dijo que prácticamente había sido un milagro, y yo doy las gracias porque en el hospital lo atendieron de maravilla”.

Lobo muerde a niño en zoológico de Neza

La tarde del viernes 6 de mayo el niño, originario de Jalisco, acudió al Zoológico de Ciudad Neza, acompañado de algunos familiares, al pensar que era un perro, traspasó el barandal de seguridad, se subió a la cerca y acarició al lobo canadiense, luego el animal lo mordió en el brazo derecho.

Un visitante se percató de lo que había ocurrió y le arrojó agua al lobo para que soltara a Alexis y luego pidió ayuda al personal del inmueble que es administrado por el ayuntamiento.

Los servicios de emergencia llegaron y lo trasladaron al Hospital de La Perla, localizado en Nezahualcóyotl, pero por la gravedad de las heridas que le había causado el animal lo tuvieron que trasladar en helicóptero al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México donde los médicos le reconstruyeron el brazo.

El personal médico que lo atendió hizo solo una cirugía y antes de ser dado de alta le dieron un lavado quirúrgico, no fue necesario algún otro procedimiento, explicó José Gómez.

Acuden a la Basílica tras el "milagro"

Después de que estar 10 días en el hospital y de presentar una notable mejoría, Alexis y su padre visitaron la Basílica de Guadalupe, como prometió José Gómez, para darle las gracias a la Morenita del Tepeyac, “por hacerles el milagro”.

El gobierno de Nezahualcóyotl reiteró que ayudará a la familia en los gastos que requiera hasta lograr su total recuperación.

Las autoridades mexiquenses no sacrificarán al lobo porque solo se defendió al sentirse agredido dentro de su espacio. No lo aislaron para no estresarlo, pero sigue bajo observación.

Magda García Trinidad, coordinadora del área del Zoológico del Parque del Pueblo, al que llegan entre 6 mil a 8 mil visitantes semanales, dijo que el accidente fue un hecho sin precedentes en la historia del lugar, donde se encuentran 252 animales en 57 exhibidores, entre mamíferos, aves y reptiles,.

“Jamás había ocurrido ni siquiera una fuga de ejemplares, además de que se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas de acuerdo a las constantes revisiones que lleva a cabo la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



El lobo canadiense tiene 15 años, una edad muy avanzada para una especie de este tipo, el cual cuenta con todas sus vacunas y todo el protocolo de salud, además de que está constantemente monitoreado por el área médica de las dependencias estatales y federales.



