La Polar: Fernando Jiménez, mesero murió por negligencia; otra muerte registrada en la birriería

Tras viralizarse la muerte de Antonio Monroy, de 59 años de edad, cliente frecuente del restaurante "La Polar", ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, salió a relucir que este no es el primer caso de de una muerte violenta en el lugar.

Fernando Jiménez fue un mesero, que perdió la vida a causa de un presunto acto de negligencia y hasta ahora no hay justicia en torno al caso, denuncian familiares.



TUVO QUE PASAR LO DEL CLIENTE FALLECIDO PARA QUE INVESTIGUEN A LA POLAR, MI HERMANO FALLECIO HACE UN AÑO DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES QUE TENIA ESTE RESTAURANTE, Y LA POLAR NUNCA RESPONDIO, EXIJIMOS JUSTICIA PARA MI HERMANO TAMBIEN @c4jimenez @SandraCuevas_ @ImagenTVMex pic.twitter.com/BBXcX4K0jO — Monica (@Monica26746344) January 11, 2023

De acuerdo con Radio Fórmula, Fernando Jiménez Espinoza de 33 años, mesero y cocinero del restaurante “La Polar”, cubrió un turno de siete de la mañana a ocho de la noche, el domingo 5 de diciembre de 2021, pero sufrió un accidente de trabajo por el mal funcionamiento de uno de los elevadores.

Lee también La Polar: Todo lo que sabemos sobre la violenta muerte de un comensal en el famoso restaurante de birria

Sin embargo, los propietarios del local se deshicieron de las evidencias y nunca indemnizaron a la familia, a pesar de que Jiménez tenía 15 años laborando para ellos.

En entrevista con Radio Fórmula, Sandra Jiménez reveló que su hermano no estaba dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al momento del accidente de trabajo y que el restaurante "La Polar" se deslindó de los hechos, "Queremos justicia", afirmó.

Según Sandra también hubo varios testigos del hecho pero fueron amenazados y obligados a borrar las evidencias del caso.

Aunque hay una carpeta de investigación del caso no se había tomado acciones, hasta la muerte de que se registró la muerte de Antonio Monroy, el pasado 8 de enero.



Difunden otra golpiza, un hombre quedó inconsciente en el suelo

En redes sociales se difundió otra grabación de una disputa en el estacionamiento del restaurante “La Polar”, en donde algunos presuntos empleados golpean a los comensales, uno de ellos queda inconsciente en el suelo.

De acuerdo con el video, captado el 12 de noviembre del 2019, se da el supuesto que no sería ni la primera vez, ni la última en la cual los trabajadores u otros clientes tienen una riña en el sitio.

En la grabación se observa a por lo menos nueve personas participando en la pelea a golpes, además de que dos perros comienzan a ladrar por la disputa. Presuntamente en el altercado se encuentran los mismos agresores de Antonio "Toño" Monroy.

Un cliente frecuente va por última vez a "La Polar"

Antonio Monroy, de 59 años de edad, acudió la noche del domingo al restaurante "La Polar" con una acompañante, ambos fueron tratados mal pero no le dieron importancia.

Al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.

Lee también VIDEO: Difunden otra golpiza en “La Polar”, un hombre quedó inconsciente en el suelo

Transmisión en vivo de la golpiza

La acompañante de Antonio pidió auxilio cuando se percató de que trabajadores de "La Polar" comenzaron a golpearlo, al notar que nadie la ayudaba, sacó su celular y comenzó a realizar una grabación en vivo para la red social Facebook.

Entre lágrimas pedía ayuda a los meseros que dejaran pegarle a su acompañante y los conocidos de la mujer comentaban el directo. Más adelante grabó cuando el cuerpo ya había sido abandonado en las calles y elementos de seguridad trataron de auxiliarlo sin éxito. Los videos se hicieron virales.

Muerte por “paro cardiorespiratorio”

Fueron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX a quienes se alertó por operadores del C2 Centro de una agresión a una persona en un restaurante ubicado en la calle Guillermo Prieto, colonia San Rafael, por lo cual oficiales acudieron al lugar donde localizaron a un hombre con visibles lesiones.

Muerte se hace viral y llega a Sandra Cuevas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el famoso restaurante “La Polar” luego de que en este lugar un cliente muriera tras ser agredido presuntamente por personal del establecimiento. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvo a un responsable.

“Hoy quiero decirles que nuestra obligación es cuidar a la gente, a los clientes y es claro que no lo están haciendo. Me voy a encargar jurídicamente que este lugar no vuelva a abrir sus puertas”, sentenció la alcaldesa.

Cierran “La mejor birria de México”

La alcaldía Cuauhtémoc colocó sellos de clausura en el restaurante "La Polar", en donde fue asesinado un hombre.

Personal de la alcaldía acudió a este lugar, ubicado en la colonia San Rafael, para colocar estos letreros de suspensión de actividades.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc