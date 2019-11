La hora cero de los diputados de Morena

Luego de la tormenta viene la calma, parece ser el mensaje de los líderes de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que no hay división dentro de la bancada, sino sólo malos entendidos, ayer Ricardo Ruiz, quien renunció a la coordinación del grupo parlamentario hace poco más de 24 horas, junto con los dos vicecoordinadores, José Luis Rodríguez y Valentina Batres, difundieron un video donde están los tres juntos, calmados, abrazados, e incluso con un esbozo de sonrisa, para convocar a una reunión plenaria extraordinaria hoy a las 18:00 horas. El motivo, si bien no lo dicen en el video, nos comentan, es para aceptar o rechazar la renuncia de don Ricardo. Y es que como se lo adelantamos, hay un grupo de legisladores que le exigirá que se quede para no abrir más frentes, sobre todo ante la larga lista de pendientes legislativos que tienen. Parece que va para allá el tema, pero, nos advierten, es pronóstico reservado.

¿Pedirá permiso Godoy para ir a su entrevista en busca de la fiscalía?

Ya hay fecha para que la actual procuradora capitalina, Ernestina Godoy, sea entrevistada por los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano quienes, le recordamos, deben integrar la terna de los candidatos a ocupar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la cual enviarán a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. A ella le toca el martes 26 de Noviembre en un horario de 17:30 a 19:00 horas. El resto de los ocho aspirantes lo harán también ese día y los dos siguientes. Lo que nos comentan algunos es si doña Ernestina pedirá permiso para ausentarse de sus tareas actuales para participar en el proceso, ¿le descontarán el día?

Estrenarán Unidad de Género en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Pues le adelantamos que hoy el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, anunciará otra medida de su plan para erradicar la violencia de género en la capital del país. En la víspera de la marcha feminista anunciada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy la administración capitalina presentará la Unidad de Género adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch y, nos dicen, será un cuerpo de seguridad que atenderá el tema de las agresiones a mujeres al primer contacto. Veremos cómo este anuncio, más la alerta de violencia local, lo reciben las mujeres que saldrán a las calles mañana.

Que sí quieren cuartel de la Guardia Nacional en el parque La Pila

Mientras los integrantes del Colectivo Abracemos el Parque La Pila, en Metepec, mantienen su lucha para que en este espacio no se habilite el cuartel para la Guardia Nacional, ayer surgió otro bloque de vecinos que sí lo apoya. El anuncio lo realizó la presidenta municipal, la morenista Gabriela Gamboa, quien aseguró que recibió al menos 32 peticiones formales mediante escritos documentados, solicitando la permanencia de la corporación en ese espacio, pues la gente resiente un aumento en la incidencia delictiva reportada en barrios y colonias aledañas. La pugna sigue, pero, parece que estas peticiones, nos dicen, le dan un poco de aire a la edil ante este conflicto que sigue sin resolverse.