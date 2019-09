La carga de trabajo en la Contraloría

Al contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, se le está cargando la chamba y no sólo por el tema de los peces gordos, sino por cosas menores. Nos platican que no hay alcaldía en la que los trabajadores no hayan presentado quejas por maltrato de parte de los funcionarios y que han recurrido a los órganos de revisión de las propias demarcaciones, pero simplemente no proceden por desconocimiento o porque tienen compromisos con esos funcionarios. Ante ello, la gente está presentándose en las oficinas centrales para denunciar los abusos; por lo que don Juan José aprieta en las contralorías de los alcaldes o apechuga y se satura de trabajo.

Morenista arma protesta hasta a los de casa

Detrás de la protestas de padres de familia que se han realizado en los últimos días por el cierre de la escuela Internado Militar 2, en Azcapotzalco, está el morenista Antonio Padierna Luna, según nos comentan. Dicha actitud llamó mucho la atención, porque los cierres de vialidades están metiendo mucho ruido a la alcaldía, cuando dicen que le cedieron espacios dentro de la estructura administrativa, aunque no como él quería. El tema aún no termina, porque las movilizaciones continúan a pesar de que a los afectados se les informó que el inmueble está afectado por una grieta y representa un riesgo para los alumnos.

PAN da muestra de buena voluntad

Como una muestra de que el Gobierno capitalino puede trabajar con la bancada panista en el Congreso de la Ciudad de México, ayer el vicecoordinador del partido blanquiazul, Christian von Roehrich, presentó una iniciativa para derogar la figura de transferencia de potencialidades de la Ley de Desarrollo Urbano, que se utilizó en la pasada administración para construir edificios con niveles de más a lo permitido y que tanto criticó la jefa de Gobierno. Nos dicen que la enmienda va acorde con lo planteado por la administración capitalina y con ello esperan frenar la voracidad de los desarrolladores inmobiliarios. Los panistas, nos explican, están mandando señales de que se puede trabajar con ellos y ahora esperan que en las comisiones legislativas la dictaminen para enviarla al pleno.

Diputados van contra el Poder Judicial del Edomex

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, el morenista Maurilio Hernández, abrió un nuevo frente y ahora es con el presidente del Poder Judicial estatal, Javier Medina Peñaloza. Los diferendos son por la propuesta de reforma que presentó la bancada morenista, en la que se pretende eliminar una serie de prestaciones a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, pero en especial porque consideran una injerencia en un poder autónomo. Lo que más preocupa a los magistrados es que si dejan pasar estas enmiendas, en el futuro los morenistas, aprovechando su mayoría, seguramente querrán influir en la elección del próximo titular del Consejo de la Judicatura.