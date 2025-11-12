Más Información

Ante la reapertura del tramo de Juanacatlán a Observatorio este fin de semana, el Metro informó que hoy el servicio en la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas de Chapultepec a Pantitlán.

Se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes en el tramo Pantitlán-Chapultepec.

El Metro explicó que la modificación al horario de servicio es necesaria para realizar pruebas integrales, previo a la apertura de la Línea Rosa hasta la terminal Observatorio.

En apoyo a los usuarios, habrá servicio alternativo con autobuses RTP de 22:00 a las 24:00 horas.

