Nezahualcóyotl.- Los sacerdotes que han muerto a manos de la delincuencia fueron honrados en las celebraciones eucarísticas realizadas este domingo en las parroquias pertenecientes a la Diócesis de Nezahualcóyotl, durante la Jornada de Oración por La Paz.

Los feligreses que asistieron a la iglesia Cristo Rey, ubicada en la colonia Raúl Romero de Nezahualcóyotl, se unieron a las plegarias por los párrocos de todo el país que han sido asesinados por el crimen organizado, principalmente.

“Debemos hacer un frente de paz para ayudar en la justicia, sobre todo, eso es lo que tenemos que estar promoviendo, la paz no es excitar a la guerra, al coraje, a la venganza, lo que tenemos que hacer es pedir por la paz en todo el mundo, pero especialmente en México, que la justicia sobresalga o impere en todo para que verdaderamente haya una paz, no podemos hablar de paz, sin primero tener justicia, que la justicia no es hacer lo que nosotros queramos, sino hacer lo,que debemos de hacer, esa es la paz “, dijo el padre Hector Carabantes Piñón, durante su homilía.



Las oraciones de este domingo serán por los sacerdotes que han sido víctimas de la delincuencia que existe en el territorio nacional, las del próximo 17 de julio serán por la paz en las familias y el domingo 24 de julio por la paz en toda la República mexicana.

En todas las misas de este día los párrocos honrarán a los padres y religiosos que han muerto de manera violenta y ofrecerán la intención de la eucaristía por su vida, según la instrucción de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz.

La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz “, es parte del mensaje que difundieron los sacerdotes a su feligresía hoy.

La Iglesia Católica convocó a sus seguidores a estar unidos en este momento en que la indignación del pueblo, ante la barbarie de la violencia, está abriendo una puerta para la paz.

“Nuestra apuesta es por el diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz. Queremos abrir horizontes de diálogo para construir la paz. Estamos delante de un problema complejo que necesita de todos y todas para atenderlo desde la raíz y así dejar que el Cristo Resucitado haga surgir una nueva mirada que permita construir los acuerdos que hoy México necesita”.



