El presidente del Consejo Judicial Ciudadano, Jorge Nader Kuri, afirma que el proceso que están llevando a cabo para ratificar o no a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, no es una simulación y que sí han recibido presiones de víctimas y colectivos, pero a pesar de ellos los integrantes del consejo actuarán con libertad y autonomía de criterio.

Asimismo, en entrevista con EL UNIVERSAL precisa que ellos están haciendo un proceso técnico y profesional, y lo político se lo dejarán al Congreso de la Ciudad de México, que tendrá la última palabra. Detalla que ni el Congreso ni la fiscalía capitalina los han presionado o han impedido su trabajo, pues han entendido de qué se trata este proceso ciudadano.

“Las presiones han venido más bien del reclamo legítimo de muchas personas que tienen su punto de vista y que quisieran que el consejo vote, en última instancia, de acuerdo con lo que ellos consideran, pero nosotros estamos haciendo un procedimiento de evaluación técnicamente sustentado, con una metodología profesional, y a partir de ahí tomaremos todas nuestras decisiones”, afirma.

Jorge Nader Kuri recalca que “como consejeros no estamos presionados; es decir, nosotros vamos a actuar con libertad y autonomía de criterio”.

Deja en claro que este proceso no es una simulación, pues todas sus sesiones han sido públicas, los integrantes de este consejo tienen diversos orígenes y puntos de vista, y sobre todo han logrado conversar con expertos que los han ayudado mucho en la construcción de definiciones metodológicas profesionales para que puedan proceder con su trabajo honorífico.

Además, dice, la metodología de la evaluación que usarán como insumo para emitir su opinión final, a más tardar el 18 de octubre, ya se hizo pública para que cualquier persona pueda saber qué van a hacer y cómo.

“Entendemos, porque siempre en estos casos ocurre, que pueda haber una suspicacia, una sospecha de veracidad en el procedimiento que estamos haciendo, y a nosotros lo que nos ha quedado es ser lo más transparentes (…) Ni yo ni nadie, ninguno de los consejeros estamos simulando en esto, ninguno, absolutamente”, refiere.

Nader Kuri insiste en que también hay transparencia en el proceso, pues todas las entrevistas y visitas que han realizado a la fiscalía fueron públicas, y la entrevista de este viernes a la fiscal Godoy, y su decisión sobre la ratificación o no, también serán abiertas.

Recalca que la entrevista con la fiscal puede cambiar el rumbo de este proceso, pues será exhaustiva y profunda, se van a hacer preguntas y se irá al fondo de los temas que, como ciudadanía, han captado. “Esa es la intención que tenemos, no queremos preguntar por encimita, queremos irnos al fondo de los temas y de las preocupaciones que”, insiste, “son muy legítimas”.

“Tengo que decirlo una y mil veces, las posturas de las víctimas son muy legítimas, nosotros tenemos que hacer una evaluación integral, pero respetamos mucho las manifestaciones en cualquier sentido.

“Hemos recibido opiniones a favor y en contra, todas merecen respeto y atención, no podemos dejar de atender una opinión que sea en contra, de ninguna manera, tenemos que considerar todo lo que llegue y eso es lo que estamos haciendo”, aclara.

El presidente del Consejo Judicial Ciudadano confía en que los diputados locales utilicen su trabajo como base para tomar su decisión final, aunque sabe que esta determinación tendrá tintes políticos.

“Creo que en el Congreso la definición ya no nada más es técnica, nosotros estamos haciendo una definición técnica, punto; estamos haciendo una evaluación del desempeño desde el punto de vista técnico, no nos estamos metiendo en valoraciones políticas; yo me temo que en el Congreso, además de la evaluación técnica, ya puede haber consideraciones políticas, porque el Congreso es un lugar donde se hace política”, sostiene.

Comenta que tras su opinión final, seguirán el proceso en el Congreso “desde lejos” para ver si como Consejo Judicial Ciudadano luego les toca hacer algo, como emitir una terna en caso de que no se alcance la ratificación, “aunque eso ya es adelantarnos mucho”.

El funcionario agrega que este proceso pone a prueba la importancia de defender el valor de la participación ciudadana.