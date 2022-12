Investigan si bala perdida hirió a niña en M. Hidalgo

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga las lesiones que presentó una menor de edad, quien presuntamente fue alcanzada por una bala perdida en hechos que se registraron la madrugada del domingo en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la menor de edad caminaba hacia su domicilio con sus padres cuando, “de la nada”, aseguraron testigos, la niña cayó al piso y sus padres se dieron cuenta que sangraba de la espalda, por lo que de inmediato y por sus propios medios la trasladaron para recibir atención médica.

Los afectados denunciaron que cerca del lugar de los hechos, en la intersección de las calles Lago Chapala y Laguna de Términos, realizaban una posada en una vecindad, donde algunos asistentes, supuestamente, realizaron disparos al aire, por lo que, se presume, alguno de ellos pudo ser el responsable de lesionar a la niña.

De momento no se han dado a conocer detenidos, al tiempo que la menor se reporta fuera de peligro. Como parte de las indagatorias realizadas por elementos de la policía capitalina, que tomaron conocimiento de los hechos, realizaron entrevistas con vecinos del lugar de la pasada.

Éstos aseguraron que en el sitio no se realizaron detonaciones de arma de fuego, aunque aceptaron que detonaron pirotecnia, por lo que las autoridades preventivas no los sancionaron, pues los cohetes no lo ameritan. No se descarta que la ojiva que impactó a la menor pudo llegar de un lugar más lejos del que hasta el momento se presume.

Tradicionalmente en estas fechas decembrinas los capitalinos acostumbran disparar armas de fuego al aire durante la celebración de la Navidad y Fin de Año, por lo que cada temporada se registran muertes y lesiones por balas perdidas; el año pasado tres personas perecieron en la capital del país y dos más resultaron lesionadas a consecuencia de estas malas prácticas, según reportes.