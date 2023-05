Los microsismos van a ir disminuyendo, pero es un proceso que tardará algunos días más para que se regrese a la sismicidad de fondo, es decir a los valores que había antes del sismo del pasado 10 de mayo, aseguró el investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Antonio Domínguez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Domínguez descartó que de las 15 fallas geológicas que atraviesan la capital del país pueda causar un gran sismo ante la presencia de los microsismos, los cuales en ocasiones son perceptibles.

"En la Ciudad tenemos la falla de Mixhuca, Xochimilco, Satélite, Tizayuca, Texcoco, hay algunas con nombre o no se les define alguno en particular, pero hay algunas que son pequeñas y no generan sismos importantes", señaló.

Pese a que son de baja magnitud, los microsismos son perceptibles en varias partes de la CDMX Foto: Archivo Cuartoscuro

Sin evidencia de que megacontrucciones sean causa de sismos: especialista

El especialista señaló que hasta la fecha no hay evidencia que grandes construcciones sean la causa para la provocar sismos o microsismos.

"En otros casos como presas, tal es el caso de las Tres Gargantas en China, pero si esa presa existiera cubriría el 70% de la Ciudad de México y 100 metros de profundidad, pero en este caso los edificios son relativamente ligeros y no hay evidencia que asocie a las construcciones con activación de microsismos", aseguró.

FOTO: Archivo/ EL UNIVERSAL/

Lee también: ¿Microsismos en CDMX son advertencia de un sismo de mayor magnitud?

Lee también Hombre ataca a policías con un machete y al fallar les avienta un tanque de gas en la Venustiano Carranza