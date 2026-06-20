Personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México elaboraron una serie de 10 productos con motivo del Día del Padre, para ofrecerlos a la venta a través del programa Hazme Valer, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Zayra Galindo, subdirectora de Fomento Artesanal de la SSC, explicó que entre los productos hay mesas de minibillar, camisetas, portacervezas, tableros de porcelana y figuras de la cultura mexicana, cuyos precios van desde los 35 hasta los 2 mil 500 pesos.

“Lo que la marca quiere transmitir a la ciudadanía es que cada producto está elaborado por ellos, tienen una historia y tienen un propósito, que es la reinserción social”, señaló Galindo.

En la elaboración participaron unas 23 personas privadas de la libertad en los Reclusorios Oriente, Norte y en la Penitenciaría de la Ciudad de México.

Los productos están disponibles en la tienda de Hazme Valer, creada para visibilizar y dignificar el trabajo de los reclusos.

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