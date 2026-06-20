[Publicidad]
Personas privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México elaboraron una serie de 10 productos con motivo del Día del Padre, para ofrecerlos a la venta a través del programa Hazme Valer, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Zayra Galindo, subdirectora de Fomento Artesanal de la SSC, explicó que entre los productos hay mesas de minibillar, camisetas, portacervezas, tableros de porcelana y figuras de la cultura mexicana, cuyos precios van desde los 35 hasta los 2 mil 500 pesos.
“Lo que la marca quiere transmitir a la ciudadanía es que cada producto está elaborado por ellos, tienen una historia y tienen un propósito, que es la reinserción social”, señaló Galindo.
En la elaboración participaron unas 23 personas privadas de la libertad en los Reclusorios Oriente, Norte y en la Penitenciaría de la Ciudad de México.
Los productos están disponibles en la tienda de Hazme Valer, creada para visibilizar y dignificar el trabajo de los reclusos.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Hervé Renard, el técnico que llegó de emergencia para dirigir a Túnez
Amador Narcia
El arte de decir NO
Universal Deportes
Alemania busca HOY su pase a la siguiente ronda contra Costa de Marfil
Espectáculos
Diana Bracho cuestiona los prejuicios sobre la vejez en nueva película: “Se piensa que a esa edad es el fin de la pasión”
Al día
Repavimentan, iluminan y mejoran la avenida Gobernador Lic Ignacio Pichardo Pagaza de Ecatepec
Fútbol
Estados Unidos derrota a Australia y se adueña del Grupo D del Mundial 2026
Sexualidad
¿Es normal estar tan hot que todo el día traigo mojado el chon?
La Roja
Cae "El Virus", vinculado a múltiples asesinatos en Azcapotzalco