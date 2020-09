Toluca, Méx.- Silvia Blas Ventura, propietaria del vivero “Mis Amores” localizado en Metepec intercambia plantas por alimentos. La pandemia por Covid causó un “desastre financiero” en su negocio, dijo, y al ver que no tenía ventas, optó por cambiarlas por comida que pudiera llevar a su mesa.

“Tenía mis plantas almacenadas y al ver que no vendía nada, puse un letrero en donde dijera que cambio productos de la canasta básica por algunas macetas”. Para ella no ha sido nada fácil ver que el vivero que inició por amor a las plantas y las flores, poco a poco se ha ido secando, en lugar de florecer.

Si bien en meses pasados llegaba de vez en cuando alguna persona, a partir de junio comenzó a tener más donativos e intercambios. En su vivero han dejado jitomate, chiles, cebolla, huevo, frijoles, arroz y de todo tipo de alimentos. Además, aparte de llevarse la maceta de intercambio, también le compran más plantitas.

“Es poca la gente que llega a dejar un donativo, pero sí he recibido más alimentos que antes, al principio de la cuarentena”, dijo.

Para que el intercambio fuera justo, ella puso precios a sus plantas, es decir, si un kilo de frijol o de arroz cuesta 20 pesos en la tienda, ella entregaba un ejemplar del costo, como una suculenta, planta para jardín o aromáticas.

“No se trata de pedirle a la gente dos kilos de carne o pollo, sólo de poder acceder a los alimentos básicos que no podía comprar porque dejó de llegarme clientela y eso me estaba asfixiando”, reconoció.

El vivero tiene de todo tipo de especies, Silvia se dice preparada para darles una recomendación, señalar qué especie es mejor para sombra o para sol y ha vivido junto con sus hijos de esta actividad que antes era el 100% de su sustento, pero que en este momento se encuentra en emergencia.

“Quiero agradecer a quien me ha ayudado, dios se los multiplique y en este momento quisiera pedirles que me el amor que me han dado pueda multiplicarse ahora en materiales para remodelar la infraestructura del lugar que necesita un cambio urgente pues las lluvias y las heladas podrían matar mis plantitas, porque lo que tenía ahorrado para ello...nos lo comimos en la pandemia”, agregó.