Integran policía de género para atender violencia intrafamiliar en Ocoyoacac

Ocoyoacac, Méx.- Debido a que la violencia intrafamiliar es uno de los problemas que enfrentan las mujeres en el municipio de Ocoyoacac, el ayuntamiento integró la célula de policía de género para brindar atención a las víctimas, dijo Oscar Jesús Pérez Serrano, director de Seguridad del municipio de Ocoyoacac.

En entrevista, detalló que los fines de semana reciben entre tres y cuatro llamadas de auxilio a la policía municipal, que acude al lugar acompañado por personal de seguridad pública, con integrantes del Instituto de la Mujer, se entrevistan con la víctima, la acompañan ante el Ministerio Público o la autoridad competente para que establezca una denuncia.

"Desde que tenemos el primer contacto las aseguramos, es la instrucción, atender a la población vulnerable, las mujeres que ya están cansadas de las agresiones, de ser maltratadas", comentó.

Reconoció que la violencia de género es el delito principal en la demarcación, que se ha "disparado" pero al que brindan atención, pues también lo atribuyen a la venta de alcohol en bares clandestinos, pues la ingesta inmoderada de bebidas etílicas es una de las causas de la violencia.

"El trienio pasado no se veía mucho que la mujer denunciará, ahora creamos este grupo para darle atención prioritaria a la mujer, tenemos en el municipio muchos delitos sobre violencia intrafamiliar, eso nos ha pegado en las estadística, pero también las mujeres ya no están guardándose, ya no están quedando calladas", aseguró.

Señaló que si bien durante los primeros meses del trienio hubo registro del abandono del cuerpo de una mujer víctima de feminicidio en territorio municipal, en los últimos meses no reportaron casos.

"Como es una zona federal, y es una de las vialidades más transitadas a nivel república, desgraciadamente no podemos atender tanto, pero si vienen a dejarnos este tipo de casos", precisó.



