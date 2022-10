Iniciativa busca que productos de higiene menstrual sean gratis

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Zamorano, presentó una Iniciativa para modificar la Ley de Salud local con la finalidad de que se garantice a las mujeres el derecho a obtener, de manera gratuita y suficiente, productos de higiene menstrual.

Esta propuesta, que fue turnada a comisiones, también estipula que las autoridades de salud ejecuten campañas de difusión e información sobre el acceso gratuito a estos productos y su uso seguro y adecuado.

La iniciativa define a los productos de higiene menstrual como artículos diseñados para la protección de las mujeres durante su periodo menstrual, como la copa, toallas sanitarias, tampones y ropa interior reutilizable.

Lee también Congreso analizará en el pleno legalización de matrimonio igualitario en Edomex

“Todas las mujeres y personas menstruantes que residan en la Ciudad de México serán beneficiarias a la prestación gratuita de productos de higiene menstrual. La presente iniciativa busca proponer acciones institucionales a efecto de que se institucionalice el acceso a una higiene menstrual digna, como elemento necesario para que las niñas, mujeres y personas menstruantes puedan vivir su periodo sin incomodidad y vergüenza, lejos de tabús”, señala la iniciativa.

Menstruación digna

El documento señala que la menstruación digna no es un derecho humano en sí, pero está íntimamente relacionado con la capacidad de las niñas, mujeres y personas menstruantes para ejercer sus derechos humanos. En este sentido, cuando los gobiernos no procuran que estas personas disfruten dignamente de su menstruación, violan su derecho a la igualdad y la no discriminación, la salud, el trabajo, la educación, y al agua y al saneamiento.

En su argumentación, el legislador citó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 43% de niñas y adolescentes mexicanas prefieren quedarse en casa que ir a la escuela durante su periodo menstrual.

Además, que el 84% no conoce la información necesaria sobre prácticas de higiene menstrual, y no sabe cómo cuidar su cuerpo durante la menstruación para vivir esta etapa de manera digna, puesto que no cuentan con datos o significados precisos sobre el tema.

“Por lo anterior, medidas como tener acceso a materiales limpios para absorber o recoger la sangre menstrual, cambiarse en espacios seguros y privados donde sea posible deshacerse fácil e higiénicamente de suministros para la menstruación usados, lavarse con agua y jabón de forma privada y segura, tener educación básica del ciclo menstrual y el modo de manejar la menstruación sin incomodad o temor, y tener acceso a información y cuidados de salud en relación a los trastornos menstruales, contribuirían a alcanzar la igualdad de género y derribar las barreas que estigmatizan la menstruación y a su vez obstaculizan el disfrute de los derechos de las niñas, mujeres y personas menstruantes”, precisa la propuesta.

Lee también Edomex continúa vacunación contra Covid-19 para niños y niñas; estas son las fechas por municipio

De acuerdo con la asociación Fundar, el gasto promedio en toallas sanitarias es de 720 pesos.