Ingreso anticipado en el Zócalo para ver a Grupo Firme fue controlado: Gobierno CDMX 

La Secretaría de Gobierno (SECGOB) informó que se abrieron los accesos al concierto de Grupo Firme en el Zócalo, que comenzará a las 20:00 horas, por lo que, aseguró que se cuenta con todas las garantías de seguridad para las y los asistentes.



Asimismo, la dependencia comunicó que alrededor de las 10:15 horas se registró un acceso anticipado de un grupo de personas, por lo que de forma inmediata funcionarios de esta dependencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) controlaron la situación.





Por lo anterior, se hace un llamado a cumplir con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Cultura, entre las cuales se encuentran: no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.



Además, se recomienda el uso de cubrebocas en todo momento, asistir con zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, acudir con impermeable y no hacer uso de paraguas que afecten la visibilidad del evento.



Cabe mencionar que el concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino se transmitirá a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

