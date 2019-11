Ineludible tema para el Congreso de la CDMX

La luz verde que dio el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a la iniciativa ciudadana que promueve la líder de ambulantes, Diana Sánchez Barrios, para la ley de trabajo no asalariado apresurará su discusión en el Congreso de la Ciudad de México donde incluso la propia presidenta de la Comisión de Trabajo, la panista Margarita Saldaña, decía que no había condiciones para analizar en este periodo de sesiones que acaba en diciembre. El tema es que por ser una iniciativa preferente es obligación del Poder Legislativo analizarla y pues nos recuerdan la de doña Diana no es la única, pues hay otras 12, así que la chamba para los legisladores locales, que de por sí tiene varios pendientes, se acumula y se acumula.

A concretar el plan de vivienda

Nos comentan que en estos días la tarea de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Ileana Villalobos, no es menor, pues debe empezar a concretar los primeros proyectos de vivienda social en alguno de los 12 corredores de desarrollo inmobiliario que impulsa la administración de Claudia Sheinbaum, quien ya dijo que deben estar listos en enero de 2020. Nos dicen desde el Gobierno capitalino que ya se están autorizando algunos proyectos que buscan reactivar no sólo al sector inmobiliario de la capital, sino que haya vivienda de interés social. Por lo pronto, mientras doña Ileana tiene el reto de palomear las propuestas, el plano financiero está avanzando para que los trabajadores con crédito Infonavit puedan acceder a uno de esos departamentos que no deben rebasar el millón de pesos.

Piden ayuda de ciudadanía para la fiscalía

Le platicamos que el Consejo Judicial Ciudadano, cuyos integrantes definirán la terna que enviará a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para ver quién ocupa la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, abrieron un espacio para recibir información y opiniones de ciudadanos y organizaciones civiles sobre los 11 perfiles que se postularon, incluida la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, sobre si consideran que incumplen algún requisito. Nos dicen que los consejeros quieren realizar un trabajo escrupuloso por lo que, nos aseguran, mantendrán en sigilo la información que les sea entregada. Y es que, como le hemos platicado en este espacio, todo parece indicar que hay dados cargados y la elegida será doña Ernestina, la llamada fiscal carnal.

Demandan atención hoteleros en Edomex

Los que andan un poco molestos son los integrantes del sector hotelero del Estado de México y es que nos comentan que pese a pagar el Impuesto Sobre Hospedaje (4%) desde hace dos años, simplemente no ven que las autoridades estatales hayan mejorado la infraestructura en sus zonas. Nos refieren que tampoco ven un apoyo de promoción turística, como el lanzamiento de campañas para atraer más visitantes, tal cual se comprometió el gobierno estatal cuando impulsó ese impuesto. Así que nos dicen que es un reto para la secretaria de Turismo, Evelyn Osorno, quien acaba de asumir el cargo y tendrá que atender las peticiones del sector quienes, acusan, “su antecesor nunca escuchó”.